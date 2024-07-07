Де у Кременчуці протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 16:14
Переглядів: 99
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 8 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Ливарна, 1А-10;
- вул. Володимира Івасюка, 1-12А;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- пров. Ливарний, 3-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Михайла Драгоманова, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-5;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;
- пров. Кагамлицький, 2-18;
- пров. Міклухо-Маклая, 18-22;
- вул. Сержанта Мельничука, 78-127А;
- пров. Ювілейний, 3-23;
- вул. Новокагамлицька, 25-45;
- вул. Подовжня, 3-17;
- пров. Уласа Самчука, 18-32;
- вул. Чередницька;
- вул. Космічна, 7А-20;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садковський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Бар'єрний, 7-12;
- пров. Західний, 11, 12, 14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Небесної Сотні, 2;
- вул. Українська, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19.
З 8.00 до 20.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Троїцька, 72/60;
- вул. Театральна, 21-23/2;
- вул. Лейтенанта Покладова, 4-6/24;
- вул. Небесної Сотні, 3-3В;
- вул. Університетська, 22-39.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.