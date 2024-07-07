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Надзвичайні новини

У Кременчуці із води дістали потопельника

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 443

 

Чоловік пішов на риболовлю у четвер і не повернувся

Сьогодні, 7 липня, близько 14.30 у Кременчуці у річці на набережній Лейтенанта Дніпрова знайшли тіло потопельника. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Мова йде про чоловіка, якого у річці шукали напередодні.

За даними правоохоронців, виявили тіло місцеві мешканці. На місце події прибули представники слідчо-оперативної групи та водолази комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС».

Поліціянти встановили особу загиблого - ним виявився 43-річний місцевий мешканець, який у четвер, 4 липня, пішов на риболовлю і не повернувся. Тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 липня, у цьому ж районі Кременчука потонув  59-річний місцевий мешканець. Його витягла з води дружина, вона ж викликала поліцію та «швидку», однак врятувати чоловіка не вдалося.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: потопельник
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