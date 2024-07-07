У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень світла на понеділок, 8 липня

Сьогодні, 19:38 Переглядів: 337

У понеділок, 8 липня, у Кременчуці та на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Вимикатимуть світло споживачам за трьома графіками.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Як повідомляють у НЕК «Укренерго», в Україні зростають обсяги споживання у зв’язку із спекою.

Нагадаємо, днями представники НЕК «Укренерго» повідомили, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.

Також у понеділок, 8 липня, у Кременчуці протягом дня можливі планові відключення світла, пов'язані із ремонтними роботами енергетиків.