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У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень світла на понеділок, 8 липня

Сьогодні, 19:38 Переглядів: 337

 

Вимикатимуть світло громадянам упродовж усієї доби

У понеділок, 8 липня, у Кременчуці та на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Вимикатимуть світло споживачам за трьома графіками.

Із 00.00 до 14.00 вимикатимуть світло по дві черги.

Із 19.00 до 22.00 вимикатимуть світло по чотири черги.

Із 14.00 до 19.00 та із 22.00 до 24.00 вимикатимуть світло по три черги.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Як повідомляють у НЕК «Укренерго», в Україні зростають обсяги споживання у зв’язку із спекою.

Нагадаємо, днями представники НЕК «Укренерго» повідомили, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.

Також у понеділок, 8 липня, у Кременчуці протягом дня можливі планові відключення світла, пов'язані із ремонтними роботами енергетиків.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла погодинні відключення графік відключень Полтаваобленерго
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