У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень світла на понеділок, 8 липня

У понеділок, 8 липня, у Кременчуці та на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».
Вимикатимуть світло споживачам за трьома графіками.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Як повідомляють у НЕК «Укренерго», в Україні зростають обсяги споживання у зв’язку із спекою.
Нагадаємо, днями представники НЕК «Укренерго» повідомили, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.
Також у понеділок, 8 липня, у Кременчуці протягом дня можливі планові відключення світла, пов'язані із ремонтними роботами енергетиків.
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