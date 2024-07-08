Як врятувати їжу: що робити, якщо пересолили блюдо

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 0

Багато хто стикався з ситуацією, коли улюблена страва виходить занадто солоною, і виникає питання: чи можна врятувати її, або ж вона безнадійно зіпсована? Насправді, існує кілька ефективних способів зменшити надлишок солі і повернути страві приємний смак

Додайте більше інгредієнтів

Якщо у вас є можливість, просто додайте більше основних інгредієнтів страви. Наприклад, якщо пересолений суп, можна додати більше бульйону або овочів. Це допоможе розбавити сіль і збалансувати смак.

Додайте крохмалисті продукти

Картопля, рис або паста можуть поглинути частину солі з вашої страви. У пересолений суп можна додати рис — він добре вбирає сіль. Рис загорнути в марлю і опустити в каструлю на 15 хвилин. Потім марлю з крупою можна вийняти. Таким способом ви не тільки виправите смак супу, але і приготуєте гарнір. Також в суп або тушковане блюдо можна додати шматочки картоплі. Потім її можна видалити картоплю, якщо вона не потрібна в страві.

Додайте молочні продукти

Молочні продукти, такі як сметана, вершки або йогурт, можуть пом’якшити солоний смак. Це особливо добре працює з соусами та супами. Додавайте їх поступово, пробуючи страву, щоб досягти бажаного смаку.

Використовуйте цукор

Невелика кількість цукру може допомогти врівноважити надлишок солі. Додавайте його обережно, щоб не зробити страву солодкою. Це може бути корисним для томатних соусів або підлив.

Використовуйте хліб

Для рідких страв, таких як суп або соус, можна використовувати шматок хліба. Помістіть його в страву на кілька хвилин, щоб він увібрав частину солі, а потім видаліть.

Змішайте з несолоним

Надлишок солі в гречці, рисі, булгурі та інших кашах можна виправити. Для цього потрібно окремо зварити другу порцію каші і не солити її, а потім змішати з пересоленою крупою. Звичайно, порція в такому випадку буде більше, ніж потрібно.

Додайте овочі

Ще один спосіб трохи підкоригувати смак страви — додати в неї несолоні обсмажені овочі, гриби або м’ясо. Добре вбирають сіль морква і картопля.

Додайте кислоту

Нейтралізувати пересіл допоможе кислота. Якщо дозволяє рецептура, в пересолену страву можна додати лимонний сік, томатну пасту або помідори.