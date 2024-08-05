Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 6 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр-д 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-42;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-38/10;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Космічна;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- вул. Лікаря Бончука, 7-13.
З 6.00 до 18.00
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 1, 3;
- пров. Літературний, 9, 11А;
- вул. Михайла Драгоманова, 1-8;
- пров. Заводський, 12;
- вул. Івана Мазепи, 34/47-51;
- вул. Небесної Сотні, 26А;
- вул. Небесної Сотні, 26А.
З 8.00 до 20.00
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