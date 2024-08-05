Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Засновника компанії, що ремонтує дороги у Полтаві, БЕБ виявило у реєстрі корупціонерів

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 212 Коментарів: 1

Також в ОВА отримали звернення щодо якості виконання робіт на одній із вулиць Полтави, а також «ефективності та правомірності використання коштів», йдеться у повідомленні

Робоча група «Прозорість і підзвітність» розглянула закупівлі послуг  з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у Полтавській громаді місцевим управлінням житлово-комунального господарства. За даними аналітиків Бюро економічної безпеки, засновник і власник підприємства, що перемогло в аукціонах, був засуджений за розтрату майна Полтавської міськради і внесений до реєстру корупціонерів. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 5 серпня.

Водночас з квітня 2024 року управління ЖКГ уклало з даним підприємством 37 угод на загальну суму 47 млн грн. 

— Така співпраця може мати вагомі негативні репутаційні та фінансові наслідки для замовника робіт, тому рекомендували уникати угод з цією компанією, — йдеться у повідомленні.

Податківці озвучили зауваження щодо суб'єкта, який здійснюватиме поставки асфальтобетонної суміші, оскільки він на даний час її не виготовляє і не закупляє. Також в ОВА отримали звернення щодо якості виконання робіт на одній із вулиць Полтави, а також «ефективності та правомірності використання коштів», йдеться у повідомленні.  

Нагадаємо, у квітні робоча група «Прозорість і підзвітність» рекомендувала скасувати договір комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на заміну бордюрів. В аудиторів тоді виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Станом на липень договір із підрядником так і не розірвали

0
Автор: Телеграф Джерело фото: zi.ua
Теги: Прозорість і підзвітність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 559
1
zzzzzz:
Сьогодні, 22:27

Так а як та контора звется?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх