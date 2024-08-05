Засновника компанії, що ремонтує дороги у Полтаві, БЕБ виявило у реєстрі корупціонерів

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 212 Коментарів: 1

Також в ОВА отримали звернення щодо якості виконання робіт на одній із вулиць Полтави, а також «ефективності та правомірності використання коштів» , йдеться у повідомленні

Робоча група «Прозорість і підзвітність» розглянула закупівлі послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у Полтавській громаді місцевим управлінням житлово-комунального господарства. За даними аналітиків Бюро економічної безпеки, засновник і власник підприємства, що перемогло в аукціонах, був засуджений за розтрату майна Полтавської міськради і внесений до реєстру корупціонерів. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 5 серпня.

Водночас з квітня 2024 року управління ЖКГ уклало з даним підприємством 37 угод на загальну суму 47 млн грн.

— Така співпраця може мати вагомі негативні репутаційні та фінансові наслідки для замовника робіт, тому рекомендували уникати угод з цією компанією, — йдеться у повідомленні.

Податківці озвучили зауваження щодо суб'єкта, який здійснюватиме поставки асфальтобетонної суміші, оскільки він на даний час її не виготовляє і не закупляє. Також в ОВА отримали звернення щодо якості виконання робіт на одній із вулиць Полтави, а також «ефективності та правомірності використання коштів», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні робоча група «Прозорість і підзвітність» рекомендувала скасувати договір комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на заміну бордюрів. В аудиторів тоді виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Станом на липень договір із підрядником так і не розірвали.