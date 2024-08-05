У Кременчуці поновлюватимуть благоустрій на вулиці Юрія Кондратюка: скільки планують витратити

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 78

Кременчуцька влада планує виділити гроші на благоустрій території на вулиці Юрія Кондратюка в районі житлових будинків № 14 та № 18. Фінансування піде на розробку проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету, який оприлюднили на сайті міської ради Кременчука.

На це влада планує витратити 160 тисяч гривень. Гроші виділяють з цільового фонду міської ради.

Зазначимо, що на останній сесії міської ради 2 серпня влада погодила зміни у програмі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Зокрема, благоустрій території на вулиці Юрія Кондратюка біля будинків № 14 та № 18 цьогоріч коштуватиме місту 1,5 млн гривень без врахування розробки ПКД. Як вказано у рішенні міської ради, нині там розташований об’єкт незавершеного будівництва.

Гроші підуть на «заплановані лише найнеобхідніші види робіт для влаштування тротуарного покриття з закріпленням існуючих конструкцій».

— Це дасть змогу уникнути небезпеки для містян та зберегти частину вже виконаних робіт (закладених матеріалів) від руйнування та розкрадання, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році на Ревівці, на вулиці Юрія Кондратюка, хотіли облаштувати сквер «Західний». На це влада передбачала фінансування у розмірі 150 тисяч гривень. Як пояснив Денис Терещенко, депутат міськради, який опікується Ревівкою, сквер мали облаштувати неподалік від кінцевої зупинки маршрутки №17.