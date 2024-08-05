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Кременчук, Гроші

У Кременчуці поновлюватимуть благоустрій на вулиці Юрія Кондратюка: скільки планують витратити

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 78

На останній сесії міської ради 2 серпня влада погодила зміни у програмі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука»

Кременчуцька влада планує виділити гроші на благоустрій території на вулиці Юрія Кондратюка в районі житлових будинків № 14 та № 18. Фінансування піде на розробку проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету, який оприлюднили на сайті міської ради Кременчука. 

На це влада планує витратити 160 тисяч гривень. Гроші виділяють з цільового фонду міської ради. 

Зазначимо, що на останній сесії міської ради 2 серпня влада погодила зміни у програмі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Зокрема, благоустрій території на вулиці Юрія Кондратюка біля будинків № 14 та № 18 цьогоріч коштуватиме місту 1,5 млн гривень без врахування розробки ПКД. Як вказано у рішенні міської ради, нині там розташований об’єкт незавершеного будівництва. 

Гроші підуть на «заплановані лише найнеобхідніші види робіт для влаштування тротуарного покриття з закріпленням існуючих конструкцій»

— Це дасть змогу уникнути небезпеки для містян та зберегти частину вже виконаних робіт (закладених матеріалів) від руйнування та розкрадання, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у 2019 році на Ревівці, на вулиці Юрія Кондратюка, хотіли облаштувати сквер «Західний». На це влада передбачала фінансування у розмірі 150 тисяч гривень. Як пояснив Денис Терещенко, депутат міськради, який опікується Ревівкою, сквер мали облаштувати неподалік від кінцевої зупинки маршрутки №17.

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Автор: Телеграф Джерело фото: google.maps
Теги: Ревівка Благоустрій Кременчука
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