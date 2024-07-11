Продовження історії «бордюрних тендерів» у Кременчуці: попри рекомендації замовник не розірвав договір із підрядником

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 150

Підприємство-підрядник виявлені порушення не усунуло та подало до суду на скасування результатів моніторингу

У квітні робоча група «Прозорість і підзвітність» рекомендувала скасувати договір комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на заміну бордюрів. В аудиторів тоді виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП.

Проте договір із підрядником так і не розірвали. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, фахівці перевірили усі чотири угоди, які уклала Кременчуцька громада із підприємством.

Провели по кожній моніторинг, встановили порушення. Серед них такі: тендерна документація не відповідає вимогам законодавства; замовник не відхилив пропозиції, хоча мав це зробити. Висновок аудиторів — усі договори розірвати.

Але, як зазначає Пронін, підприємство-підрядник порушення не усунуло, із результатами аудиту не погодилося та подало до суду на скасування результатів моніторингу.

За одним із позовів суд першої інстанції виніс рішення на користь аудиторів. Тож замовнику рекомендовано повторно розглянути питання щодо розірвання договорів, — додає керівник ОВА.

Пронін також наголосив, що «Прозорість та підзвітність» продовжить тримати питання цих тендерів Кременчуцької громади на контролі.

Нагадаємо, мова йде про підприємицю Ганну Бєлкіну, яка має широкий перелік видів підприємницької діяльності (від будівництва приміщень до послуг перукарень) та питання щодо технічного забезпечення та кількості найманих працівників на ремонт та встановлення бордюрів. У червні ж з'явилася інформація про те, що підрядниця Бєлкіна вперше оформила робітників і відтепер сплачує податки.