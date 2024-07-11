Полтавські детективи викрили злочинну групу, що виготовляла контрафактний тютюн

Підозрювані переробляли та фасували тютюн без дозвільних документів, відправляючи його по всій Україні
Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо організації незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту подрібненого тютюну. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило чотирьох полтавців, які у складі організованої злочинної групи переробляли листовий тютюн за допомогою спеціального обладнання. Вони фасували готову продукцію без відповідних дозвільних документів для подальшого продажу. Щоб приховати свою діяльність, злочинці винаймали приміщення у сусідній області, звідки здійснювали відправку контрафактної продукції по всій Україні.
Детективи провели 16 санкціонованих обшуків на складах і в помешканнях підозрюваних. В результаті вилучили понад 1,7 тонни подрібненого тютюну у мішках та обладнання для його переробки.
Наразі матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду.
Нагадаємо, БЕБівці завершили розслідування справи стосовно ухилення від сплати податків на суму майже 44 мільйони гривень, завданих державі під час видобування залізної руди.
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