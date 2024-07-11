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Надзвичайні новини

Полтавські детективи викрили злочинну групу, що виготовляла контрафактний тютюн

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 130

 

Підозрювані переробляли та фасували тютюн без дозвільних документів, відправляючи його по всій Україні

Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо організації незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту подрібненого тютюну. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило чотирьох полтавців, які у складі організованої злочинної групи переробляли листовий тютюн за допомогою спеціального обладнання. Вони фасували готову продукцію без відповідних дозвільних документів для подальшого продажу. Щоб приховати свою діяльність, злочинці винаймали приміщення у сусідній області, звідки здійснювали відправку контрафактної продукції по всій Україні.

Детективи провели 16 санкціонованих обшуків на складах і в помешканнях підозрюваних. В результаті вилучили понад 1,7 тонни подрібненого тютюну у мішках та обладнання для його переробки.

Наразі матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду.

Нагадаємо, БЕБівці завершили розслідування справи стосовно ухилення від сплати податків на суму майже 44 мільйони гривень, завданих державі під час видобування залізної руди.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ
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