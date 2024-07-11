У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 36-річну Любов Мехеду

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 587

У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 36-річну Любов Мехеду. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, до них звернувся чоловік зниклої. Він повідомив, що у середу, 10 липня, його дружина пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети жінки: зріст приблизно 156 см, худорлявої статури, волосся чорне до плечей.

На момент зникнення була одягнена: футболка зеленого кольору, лосини чорного кольору та чорні босоніжки.

У поліції просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування Любові Мехеди, повідомити за телефонами: +380 (99) 793 35 04, +380 (98) 739 26 30, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, на Полтавщині розшукують зниклого безвісти 41-річного Валентина Репала.



