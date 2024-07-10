На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 41-річного Валентина Репала

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Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 41-річного мешканця Старих Санжар Валентина Репала. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили у вівторок, 9 липня — він пішов із дому і не повернувся. Про зникнення Валентина повідомив його родич.

Прикмети зниклого: зріст — 172 см, середня статура, русяве коротке волосся, блакитні очі. Був одягнений у сіру футболку, джинси та чорні кросівки. Також на ньому був чорний картуз.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: (05344) 3-12-02, (099) 750-41-80, (099) 772-39-17 або 102.

Нагадаємо, правоохоронці розшукують 19-річного полтавця Олега Пилипенка, який поїхав до Києва на навчання та перестав виходити на зв'язок.