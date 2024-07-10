Кабмін впорядкував механізм надсилання повісток ТЦК поштою

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 604 Коментарів: 1

На засідання уряду ухвалили постанову, яка регулює централізований друк та надсилання повісток поштою

Кабінет міністрів України учора, 9 липня, ухвалив постанову, яка впорядковує механізм централізованого друку та надсилання повісток територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) поштою.

Термін оновлення облікових даних не продовжуватимуть, а за останній тиждень це зробили понад півмільйона військовозобов’язаних

Про це написала «Українська правда» з посиланням на власні джерела в уряді.

У постанові зазначається, що повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, можуть:

централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам і військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення;

вручатися резервістам і військовозобов’язаним під час оповіщення.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Після формування такої повістки того ж дня на неї накладається кваліфікований електронний підпис керівника районного (міського) ТЦК та СП або його відділу.

Централізований друк повісток здійснюватимуть Міністерство оборони та державні поліграфічні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави. Порядок формування, друку та надсилання повісток визначаються договорами, укладеними між Міноборони, оператором поштового зв’язку та державними підприємствами в галузі поліграфії.

На Полтавщині ТЦК готуються до розсилки повісток поштою

Нагадаємо, ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку після 16 липня. Як зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, наразі ведеться внутрішня робота та ведеться підготовка документального супроводу такої компанії.

Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.