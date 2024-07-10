Релакс, розвантаження, екскурсії й культурне життя — дієва допомога для ВПО від Спілки самаритян

Переселенці, які потребують психосоціальної допомоги, можуть стати учасниками проєкту Спілки самаритян
Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки та шукати притулку в інших регіонах України. В нових містах внутрішньо переміщені особи постають перед труднощами, серед яких не лише матеріальні, але й емоційні та психологічні.
В цей нелегкий час на допомогу приходить ГО "Спілка самаритян України", яка має в Кременчуці окреме об’єднання й протягом десяти років невтомно працює над наданням необхідної підтримки тим, хто її найбільше потребує.
Другий рік у Кременчуці та громадах Полтавської області за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці зі Спілкою самаритян України, Спілкою робітничих самаритян Німеччини реалізується проєкт з надання допомоги постраждалим внаслідок війни.
У рамках проєкту Спілка самаритян впроваджує програми та ініціативи, спрямовані на відновлення емоційного балансу та психологічного добробуту переселенців. Вони включають як індивідуальні консультації, так і групові заняття, що допомагають не тільки знайти нове коло спілкування, але й адаптуватися до нових умов життя, справлятися з психологічними наслідками пережитих травм.
У затишному приміщенні, розташованому на вулиці Київській, проходять цікаві зустрічі. Тут психологині Анна Гринь та Олена Сьоря проводять заняття, вчать методів психологічного розвантаження, допомоги, медитаціям, пошуку внутрішнього ресурсу.
Запрошені фахівці розповідають про надання першої медичної допомоги, проводять майстер-класи за різними напрямками (танці, глина, малювання, ароматерапія, готування національної їжі тощо).
Учасники проєкту також із задоволенням беруть участь в екскурсіях, концертних програмах, відвідують театри, кіно, кафе тощо.
Своїми враженнями про участь в проєкті поділилися переселенки з Лисичанська Ольга Гуськова та Ольга Куценко:
Ще один напрямок роботи — надання допомоги вдома. Мобільна психосоціальна бригада складається з кваліфікованих психологів, соціального працівника, волонтера.
Команда допомагає переважно літнім людям з інвалідністю або обмеженим в рухливості, маломобільним громадянам з-поміж ВПО, постраждалим від військових дій, які проживають в громадах Полтавської області: Оболоні, Омельнику, Кобеляках. Найближчим часом розширять свою діяльність і на Максимівку.
Проєкт продовжується й діятиме до кінця року. Зараз він охоплює майже 300 дорослих та дітей, але до кінця року планується охопити 400 бенефіціарів.
Ті, хто хоче стати учасником проєкту, хто потребує допомоги, можуть звертатися у кременчуцьке об'єднання Спілки самаритян за номером телефону за електронною адресою sbu.krem@gmail.com або за телефонами: (+38) 067-187-11-87 Telegram та Viber.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитував у психологів кременчуцького об'єднання Спілки самаритян про те, що хвилює людей
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