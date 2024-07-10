Релакс, розвантаження, екскурсії й культурне життя — дієва допомога для ВПО від Спілки самаритян

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 285

Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки та шукати притулку в інших регіонах України. В нових містах внутрішньо переміщені особи постають перед труднощами, серед яких не лише матеріальні, але й емоційні та психологічні.

В цей нелегкий час на допомогу приходить ГО "Спілка самаритян України", яка має в Кременчуці окреме об’єднання й протягом десяти років невтомно працює над наданням необхідної підтримки тим, хто її найбільше потребує.

Другий рік у Кременчуці та громадах Полтавської області за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці зі Спілкою самаритян України, Спілкою робітничих самаритян Німеччини реалізується проєкт з надання допомоги постраждалим внаслідок війни.

— Цей важливий проєкт передбачає надання психосоціальної підтримки дітям, дорослим та літнім людям, у тому числі людям з інвалідністю, незалежно від віку. Звернутися може будь-яка людина, що постраждала від війни, але пріоритетною є допомога людям зі статусом ВПО, тим, хто втратив житло, пережив гострі психотравмувальні події, людям, що здійснюють догляд за важкохворими родичами тощо. Всі ці родини потребують підтримки, розуміння, делікатного відношення і допомоги. Щоб впоратися з труднощами, людям потрібен внутрішній ресурс, віра в себе, підтримка тих, хто поруч. Саме в цьому допомагає наша спілка, — розповідає директорка кременчуцького об’єднання Спілки самаритян Валентина Магда.

У рамках проєкту Спілка самаритян впроваджує програми та ініціативи, спрямовані на відновлення емоційного балансу та психологічного добробуту переселенців. Вони включають як індивідуальні консультації, так і групові заняття, що допомагають не тільки знайти нове коло спілкування, але й адаптуватися до нових умов життя, справлятися з психологічними наслідками пережитих травм.

У затишному приміщенні, розташованому на вулиці Київській, проходять цікаві зустрічі. Тут психологині Анна Гринь та Олена Сьоря проводять заняття, вчать методів психологічного розвантаження, допомоги, медитаціям, пошуку внутрішнього ресурсу.

Запрошені фахівці розповідають про надання першої медичної допомоги, проводять майстер-класи за різними напрямками (танці, глина, малювання, ароматерапія, готування національної їжі тощо).

Учасники проєкту також із задоволенням беруть участь в екскурсіях, концертних програмах, відвідують театри, кіно, кафе тощо.

— Є дорослі й дитячі групи. Для кожної розроблена дуже цікава програма. Всі наші бенефіціари із задоволенням відвідують всі заняття й ми бачимо на власні очі зміни, які відбуваються. Якщо на початку нашого знайомства більшість були в пригніченому стані, то зараз всі посміхаються, вільно спілкуються, навіть допомагають один одному. Це дуже важливо! Для нас найкраща оцінка нашої діяльності — бачити ці добрі зміни, — підкреслює Валентина Петрівна.

Своїми враженнями про участь в проєкті поділилися переселенки з Лисичанська Ольга Гуськова та Ольга Куценко:

— Дуже все подобається. Нам тут приділяють багато уваги, вчать, як можна впоратися з тривожністю, з душевним болем. Можна поспілкуватися з іншими переселенцями, послухати їх історії, можна звернутися до психологів — дівчата дадуть дуже кваліфіковану пораду. Нам допомагають радіти кожному новому дню, насолоджуватися тим, що ми маємо. Окрема подяка за продуктові й гігієнічні набори — вони дуже великі й добрі, це гарна підтримка для нас, переселенців. Ми щиро раді, що маємо можливість брати участь в такому чудовому проєкті.

Ще один напрямок роботи — надання допомоги вдома. Мобільна психосоціальна бригада складається з кваліфікованих психологів, соціального працівника, волонтера.

Команда допомагає переважно літнім людям з інвалідністю або обмеженим в рухливості, маломобільним громадянам з-поміж ВПО, постраждалим від військових дій, які проживають в громадах Полтавської області: Оболоні, Омельнику, Кобеляках. Найближчим часом розширять свою діяльність і на Максимівку.

— Ми консультуємо, надаємо психологічну підтримку та базову медичну допомогу (зазвичай, це вимірювання тиску, цукру в крові), допомогу в побуті, забезпечуємо засобами медичного призначення та догляду, засобами гігієни. Ми щиро вдячні за те, що люди нам довіряють. Для кожного з нас важливо мати можливість надавати таку необхідну допомогу людям, — розповідає пані Валентина.

Проєкт продовжується й діятиме до кінця року. Зараз він охоплює майже 300 дорослих та дітей, але до кінця року планується охопити 400 бенефіціарів.

Ті, хто хоче стати учасником проєкту, хто потребує допомоги, можуть звертатися у кременчуцьке об'єднання Спілки самаритян за номером телефону за електронною адресою sbu.krem@gmail.com або за телефонами: (+38) 067-187-11-87 Telegram та Viber.