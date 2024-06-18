П’ять важливих правил: як захистити себе від чужої негативної енергії

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 250

Емпатія — це здатність розпізнавати і відчувати емоції інших людей. Емпатії часто поглинають біль і страждання навколишніх, що може негативно вплинути на них самих.

Ось п’ять способів від психологині Анни Чутної, як захистити себе від негативного впливу інших людей

Пам’ятайте, що ви не можете догодити всім

Якщо хтось скаржиться на вас, не намагайтеся сподобатися цій людині. Це буде тільки тягнути з вас енергію і змусить енергетично залежати від її думки.

Не всі люблять вас — це нормально. Любіть у першу чергу себе — і ви створите силове поле, яке буде захищати вас від думок інших людей.

Також пам’ятайте, що ви не можете всіх змінити. Не робіть це своєю місією. Іноді найкраще, що ви можете зробити, — просто не поглинати ту енергію, яку люди проєктують на вас.

З обережністю впускайте у своє життя інших людей

Ваше тіло, розум і безпосереднє оточення — це ваш храм. Кого ви в нього запросите? Це відкрите запрошення? Чи повинні люди витирати ноги, перш ніж зайти, або це нормально, якщо вони тягнуть бруд в вашу душу?

Щедрість — це відмінно, але є тонка грань, яку треба дотримуватися, щоб вас не розтоптали. Навчіться говорити «ні» і нормально себе при цьому почувати.

Не звертайте уваги на негативних людей

Паразиту потрібен господар, щоб вижити. Коли ви звертаєте увагу на когось іншого, ви даєте йому енергію.

Енергетичні вампіри крадуть ваші думки, зменшуючи ваш енергетичний запас. Деякі люди скидають на вас свою негативну енергію, а потім шукають нову жертву.

Уміння вислухати — це чудово, але є, знову ж таки, межа, яку ніхто не має права перетинати.

Припустимо, хтось розповідає вам про свої пригоди на роботі або в стосунках. Всі ці емоції можуть виснажити вас і змінити ваше життя не в кращу сторону.

Любіть себе, зупиняйте людей або говоріть їм, що ви не готові це слухати прямо зараз. Так ви перестанете поглинати їх токсичну енергію.

Дихайте на природі

Виходьте на природу, медитуйте, відпочивайте і дихайте. Очищайте воду всередині себе і займайтеся фізичними вправами.

Дихання стимулює кровообіг по всьому організму і допомагає запобігти поглинання енергії від навколишніх людей. Гуляйте з упевненістю в собі, тримайте голову вище і не дозволяйте нікому зіпсувати ваш настрій.

Візьміть на себе відповідальність за свої думки і емоції

Те, як ви себе почуваєте — на 100% ваша відповідальність. Всесвіт посилає в наше життя людей, щоб випробувати нас.

Ви не жертва, і ніхто не має влади над вами. Подумайте, як ваші думки або очікування, проявляються в ситуації, яка вас турбує. Що робити, якщо все залежить від вашого рівня терпіння, дратівливості або співчуття?

Як тільки ви візьмете на себе відповідальність за свої реакції, ви возз’єднаєтеся з собою на більш глибокому рівні.

Створюйте ситуації, які підвищують ваш рівень енергії. Ви відчуваєте себе добре поруч з цією людиною? Цій людині добре поруч з вами? Відмінно!

Захист від чужої енергії починається з любові до себе. Пам’ятайте, що ви гідні щастя і миру. Пам’ятайте, що це нормально — говорити «ні», і тільки ви відповідальні за свій енергетичний стан.

Постарайтеся не забувати про ці п’ять правил — і ваше життя зміниться!