На водоймах Кременчуччини завершилася нерестова заборона на риболовлю

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Учора, 16 червня, у водоймах Кременчуцького району — на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах — завершилася нерестова заборона на вилов риби. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Зберігається заборона до кінця місяця на придаткових водоймах річок (непроточні водойми: протоки, гирла, озера та інші водойми, в тому числі й ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).

Із понеділка, 17 червня, дозволяється любительська риболовля на більшості водоймах району. Проте і тут для рибалок є певні умови — їм потріьно мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини спійманої риби.

Добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.

Мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах:

білизна — 30 см;

білий амур — 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см — в інших водоймах;

головень — 24 см;

лин — 20 см;

лящ — 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см — в інших водоймах;

плітка (тараня) — 18 см у дніпровських водосховищах, в інших водоймах — без розмірних обмежень;

рибець звичайний — 20 см;

річкові раки — 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см — в інших водоймах;

сазан (короп) — 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см — в інших водоймах;

сиг — 25 см;

синець — 22 см;

сом європейський — 80 см;

судак звичайний — 42 см;

товстолоб (білий і строкатий) — 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см — в інших водоймах;

форель струмкова — 20 см;

чехоня — 24 см;

щука — 50 см.

Для всіх інших видів риб (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах не обмежується.

Також у рибоохоронпатрулі нагадали і про відповідальінсть за порушення Правил рибальства. Сума штрафів згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 34 до 680 грн, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Нагадаємо, у передостанній день дії нересторої заборони правоохоронці вилучили із акваторії Дніпра на Полтавщині близько 1,5 км браконьєрських сіток.