На водоймах Кременчуччини завершилася нерестова заборона на риболовлю

Учора, 16 червня, у водоймах Кременчуцького району — на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах — завершилася нерестова заборона на вилов риби. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.
Зберігається заборона до кінця місяця на придаткових водоймах річок (непроточні водойми: протоки, гирла, озера та інші водойми, в тому числі й ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).
Із понеділка, 17 червня, дозволяється любительська риболовля на більшості водоймах району. Проте і тут для рибалок є певні умови — їм потріьно мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини спійманої риби.
Добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.
Мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах:
Для всіх інших видів риб (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах не обмежується.
Також у рибоохоронпатрулі нагадали і про відповідальінсть за порушення Правил рибальства. Сума штрафів згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 34 до 680 грн, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.
Нагадаємо, у передостанній день дії нересторої заборони правоохоронці вилучили із акваторії Дніпра на Полтавщині близько 1,5 км браконьєрських сіток.
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