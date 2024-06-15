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Надзвичайні новини, Полтавщина

В акваторії Дніпра на Полтавщині поліція вилучила з водойм 1,5 км браконьєрських сіток

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 153

 

На Полтавщині діє нерестова заборона на вилов риби

Протягом 12-14 червня поліцейські спільно з екологічною інспекцією вилучили понад 1,5 км браконьєрських сіток та 2 ятіра з акваторії Дніпра у Кам'янському водосховищі та акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Під час профілактичного рейду в акваторії Дніпра поблизу села Самусіївка працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили 6 браконьєрських сіток загальною довжиною 300 метрів із рибою. Біоресурси були випущені в природне середовище. Знаряддя лову вилучені з водойми та передані для подальшого знищення.

А в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Липове-Святилівка-Жовніно-Бугаївка -Шушвалівка-Мозоліївка поліцейські спільно з працівниками Державної екологічної інспекції виявили 24 сітки загальною довжиною понад 1200 метрів та 2 ятеря, в яких знаходилось близько 250 кг риби. Рибу вилучено та передано для подальшої реалізації в дохід держави. Заборонені знаряддя лову опечатані та будуть знищені. 

 

Правоохоронці нагадають, що в період нересту несанкціонований вилов риби сітками є грубим порушенням Правил рибальства, що завдає непоправної шкоди природному середовищу.  

На Полтавщині нерестова заборона діє: 

  • з 1 квітня по 20 травня 2024 року - у річках (їх частинах) та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами); 
  • з 1 квітня по 30 червня 2024 року - в придаткових водоймах річок; 
  • з 8 квітня по 16 червня 2024 року – на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах.

Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

 

Водночас під час нересту забороняється:

  • пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден (за винятком установлених суднових ходів), за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади
  • здійснення промислового рибальства та підводного полювання.

В поліції попереджають, що за недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

- Шановні громадяни! Якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби, не зволікайте – повідомляйте про це за номером 102, - йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини нерестова заборона браконьєри сітки риба Дніпро водосховище
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