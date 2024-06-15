В акваторії Дніпра на Полтавщині поліція вилучила з водойм 1,5 км браконьєрських сіток

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Протягом 12-14 червня поліцейські спільно з екологічною інспекцією вилучили понад 1,5 км браконьєрських сіток та 2 ятіра з акваторії Дніпра у Кам'янському водосховищі та акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Під час профілактичного рейду в акваторії Дніпра поблизу села Самусіївка працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили 6 браконьєрських сіток загальною довжиною 300 метрів із рибою. Біоресурси були випущені в природне середовище. Знаряддя лову вилучені з водойми та передані для подальшого знищення.

А в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Липове-Святилівка-Жовніно-Бугаївка -Шушвалівка-Мозоліївка поліцейські спільно з працівниками Державної екологічної інспекції виявили 24 сітки загальною довжиною понад 1200 метрів та 2 ятеря, в яких знаходилось близько 250 кг риби. Рибу вилучено та передано для подальшої реалізації в дохід держави. Заборонені знаряддя лову опечатані та будуть знищені.

Правоохоронці нагадають, що в період нересту несанкціонований вилов риби сітками є грубим порушенням Правил рибальства, що завдає непоправної шкоди природному середовищу.

На Полтавщині нерестова заборона діє:

з 1 квітня по 20 травня 2024 року - у річках (їх частинах) та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами);

з 1 квітня по 30 червня 2024 року - в придаткових водоймах річок;

з 8 квітня по 16 червня 2024 року – на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах.

Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

Водночас під час нересту забороняється:

пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден (за винятком установлених суднових ходів), за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади

здійснення промислового рибальства та підводного полювання.

В поліції попереджають, що за недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

- Шановні громадяни! Якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби, не зволікайте – повідомляйте про це за номером 102, - йдеться у повідомленні.