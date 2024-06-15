В акваторії Дніпра на Полтавщині поліція вилучила з водойм 1,5 км браконьєрських сіток

Протягом 12-14 червня поліцейські спільно з екологічною інспекцією вилучили понад 1,5 км браконьєрських сіток та 2 ятіра з акваторії Дніпра у Кам'янському водосховищі та акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Під час профілактичного рейду в акваторії Дніпра поблизу села Самусіївка працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили 6 браконьєрських сіток загальною довжиною 300 метрів із рибою. Біоресурси були випущені в природне середовище. Знаряддя лову вилучені з водойми та передані для подальшого знищення.
А в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Липове-Святилівка-Жовніно-Бугаївка -Шушвалівка-Мозоліївка поліцейські спільно з працівниками Державної екологічної інспекції виявили 24 сітки загальною довжиною понад 1200 метрів та 2 ятеря, в яких знаходилось близько 250 кг риби. Рибу вилучено та передано для подальшої реалізації в дохід держави. Заборонені знаряддя лову опечатані та будуть знищені.
Правоохоронці нагадають, що в період нересту несанкціонований вилов риби сітками є грубим порушенням Правил рибальства, що завдає непоправної шкоди природному середовищу.
На Полтавщині нерестова заборона діє:
Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.
Водночас під час нересту забороняється:
В поліції попереджають, що за недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.
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