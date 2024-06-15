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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік намагався заживо закопати собаку – її врятували завдяки небайдужості громадян

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 32

 

Поліція розслідує факт жорсткого поводження з твариною, який стався у Лубнах

Учора, 14 червня, в місті Лубнн поблизу багатоквартирного будинку чоловік намагався заживо закопати собаку. Про це до Лубенського райвідділу поліції близько 19.30 повідомила мешканка міста.

Відділ комунікації поліції Полтавщини інформує, що правоохоронці встановлюють обставини події.

- Отримавши повідомлення про жорстоке поводження з твариною, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та лікар ветеринарної медицини. За попередньою інформацією слідства, 34-річний місцевий мешканець вирішив позбавити життя свого собаки. Чоловік зробив тварині ін’єкцію невідомою речовиною та намагався заживо закопати її неподалік багатоквартирного будинку. Завдяки небайдужості громадян, які викликали поліцію, вдалося врятувати тварину. Наразі ветеринари надають собаці кваліфіковану допомогу, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Лубенщини відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. 

Тривають слідчі дії.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини собака жорстоке поводження тварини
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