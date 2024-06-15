На Полтавщині чоловік намагався заживо закопати собаку – її врятували завдяки небайдужості громадян

Учора, 14 червня, в місті Лубнн поблизу багатоквартирного будинку чоловік намагався заживо закопати собаку. Про це до Лубенського райвідділу поліції близько 19.30 повідомила мешканка міста.
Відділ комунікації поліції Полтавщини інформує, що правоохоронці встановлюють обставини події.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції Лубенщини відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
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