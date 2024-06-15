У районі Миргорода пролунали звуки вибухів - місцеві Телеграм-канали

Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків обстрілу і роботи ППО в інтернет
У Миргородському районі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та жителі району.
Повітряна тривога була оголошена в 11.24, а відбій о 12.14.
Про влучання або збиття ракет чи БПЛА інформації поки що немає.
Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків і роботи ППО в інтернет.
Нагадаємо, 6 травня уламки російського «Шахеда» пошкодили будинок у Миргородському районі.
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