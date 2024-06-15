У районі Миргорода пролунали звуки вибухів - місцеві Телеграм-канали

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 287

Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків обстрілу і роботи ППО в інтернет

У Миргородському районі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та жителі району.

Повітряна тривога була оголошена в 11.24, а відбій о 12.14.

Про влучання або збиття ракет чи БПЛА інформації поки що немає.

Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків і роботи ППО в інтернет.

Нагадаємо, 6 травня уламки російського «Шахеда» пошкодили будинок у Миргородському районі.