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Кременчук, Спорт

У Кременчуці 7 липня відбудеться фестиваль кросових дисциплін Kremen Cross Fest 2024

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 133

 

Спортивний захід розпочнеться о 8.00 у парку «Студентський»

У Кременчуці в неділю, 7 липня, у парку «Студентський» відбудеться фестиваль кросових дисциплін Kremen Cross Fest 2024. Початок спортивного заходу о 8.00.
Про його проведення наше видання повідомив його організатор Сергій Кірчик, який проводить фестиваль кросових дисциплін разом з KremenStyle.

На фестивалі кросових дисциплін Kremen Cross Fest 2024 заплановані:

  • Крос-кантрі триатлон на дистанції 1км плавання + 20км вело + 5км бігу (дітям 500м + 10км + 2,5км);
  • Дуатлон 5 км біг + 20км вело + 2,5км біг (дітям 1км + 5км + 1км);
  • Крос-кантрі велозаїзд 20км (дітям 10км);
  • Біговий крос 5 км (дітям 2,5км);
  • Пляжні розваги від партнерів.

Охочі приєднатися до спортивних забігів та велозаїздів мають звернутися до їх організаторів, а інші кременчужани можуть вболівати та відпочити на озері.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук фестиваль біг крос кросс-кантри дуатлон Кірчик
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