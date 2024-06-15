У Кременчуці 7 липня відбудеться фестиваль кросових дисциплін Kremen Cross Fest 2024

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У Кременчуці в неділю, 7 липня, у парку «Студентський» відбудеться фестиваль кросових дисциплін Kremen Cross Fest 2024. Початок спортивного заходу о 8.00.

Про його проведення наше видання повідомив його організатор Сергій Кірчик, який проводить фестиваль кросових дисциплін разом з KremenStyle.

На фестивалі кросових дисциплін Kremen Cross Fest 2024 заплановані:

Крос-кантрі триатлон на дистанції 1км плавання + 20км вело + 5км бігу (дітям 500м + 10км + 2,5км);

Дуатлон 5 км біг + 20км вело + 2,5км біг (дітям 1км + 5км + 1км);

Крос-кантрі велозаїзд 20км (дітям 10км);

Біговий крос 5 км (дітям 2,5км);

Пляжні розваги від партнерів.

Охочі приєднатися до спортивних забігів та велозаїздів мають звернутися до їх організаторів, а інші кременчужани можуть вболівати та відпочити на озері.