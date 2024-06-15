У Кременчуці 7 липня відбудеться фестиваль кросових дисциплін Kremen Cross Fest 2024

У Кременчуці в неділю, 7 липня, у парку «Студентський» відбудеться фестиваль кросових дисциплін Kremen Cross Fest 2024. Початок спортивного заходу о 8.00.
Про його проведення наше видання повідомив його організатор Сергій Кірчик, який проводить фестиваль кросових дисциплін разом з KremenStyle.
На фестивалі кросових дисциплін Kremen Cross Fest 2024 заплановані:
Охочі приєднатися до спортивних забігів та велозаїздів мають звернутися до їх організаторів, а інші кременчужани можуть вболівати та відпочити на озері.
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