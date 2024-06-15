У селі Козельщінської громади на Кременчуччині згорів автомобіль

Учора, 14 червня, у селі Винники Козельщинської громади Кременчуцького району загорівся легковий автомобіль «Опель Астра». Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 11.17.
Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ДСНС.
Вогнеборці, які прибули на виклик локалізували пожежу о 11.45, а ліквідували о 11.47.
Внаслідок пожежі автомобіль був знищений.
Травмованих чи загиблих не зареєстровано.
До гасіння пожежі залучалися 3 вогнеборця 7-го державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця пожежної техніки.
Як зазначають у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, можлива причина виникнення пожежі - несправність електричної системи автомобіля.
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