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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині вантажівка MAN зіткнулася з легковиком – травмована пасажирка автівки

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 254

 

Поліція зʼясовує обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 14 червня, близько 16.00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Архемівка Пирятинської громади Лубенського району. Поліція розпочала розслідування. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль Mazda, під керуванням 55-річного водія, зіткнувся із вантажівкою MAN, за кермом якої перебував також 55-річний водій. Після зіткнення легковий автомобіль перекинувся. Унаслідок ДТП 27-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження та доставлена до місцевої лікарні. 

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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На Полтавщині сталася смертельна ДТП

На Полтавщині зіткнулись вантажівка та легковик: є травмований та загиблий

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП зіткнулися травмовані
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