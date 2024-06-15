На Полтавщині вантажівка MAN зіткнулася з легковиком – травмована пасажирка автівки

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Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 14 червня, близько 16.00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Архемівка Пирятинської громади Лубенського району. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль Mazda, під керуванням 55-річного водія, зіткнувся із вантажівкою MAN, за кермом якої перебував також 55-річний водій. Після зіткнення легковий автомобіль перекинувся. Унаслідок ДТП 27-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження та доставлена до місцевої лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.