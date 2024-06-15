На війні загинув військовий з Кременчука розвідник Дмитро Авраменко

Сьогодні стало відомо, що на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Дмитро Борисович Авраменко. Про це повідомили рідні полеглого Героя та підтвердили у Кременчуцькому районному ТЦК та СП.
Розвідник розвідувальної роти військової частини А4698 солдат Дмитро Авраменко загинув 10 червня, виявивши стійкість та мужність у бою по відбиттю атаки окупантів в селі Степова Новоселівка Куп’янського району Харківської області.
Він був призваний на військову службу 6 квітня 2023 року Яворівським РТЦК та СП Львівської області.
Дмитро Борисович Авраменко народився 15 лютого 1996 року. Він був сиротою, бо мати померла від хвороби у дитинстві. Виховувала полеглого воїна бабуся. У нього залишилася сестра.
Дмитру Авраменку завжди буде 28!
Співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
Поховання Дмитра Авраменка відбудеться у вівторок, 18 червня 2024, а саме:
11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
12.00 - прощання у Свято-Миколаївському соборі;
13.00 - виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
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