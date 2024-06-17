Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару у Полтавському районі зросла — Пронін

Сьогодні, 21:47 Переглядів: 0

За медичною допомогою до лікарень звернулися 22 людини, з них троє — діти

Кількість постраждалих внаслідок рактеного удару армії РФ по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі знову зросла. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Станом на 21.33 за медичною допомогою звернулися 22 людини, з них троє — діти. Одну дитину госпіталізували.

Також на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста перебувають вісім дорослих.

Нагадаємо, армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавського району сьогодні, 17 червня, близько 14.06. Рятувальники загасили пожежу, яка розгорілася на території площею близько 100 м². Ударна хвиля пошкодила і житлові та адміністративні будівлі, що розташовані поруч. Зруйновані і ліній електропередач — без світла наразі перебувають 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Поліція Полтавщини спільно з представниками СБУ та прокуратури документують наслідки воєнного злочину армії РФ проти України. За даними прокуратури області, попередньо армія РФ застосувала для удару крилату ракету Х-59.