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Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару на Полтавщині зросла — прокуратура

Сьогодні, 19:39 Переглядів: 346

 

Правоохоронці розпочали розслідування ракетного обстрілу цивільної інфраструктури у Полтавському районі  

Внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі уже зафіксовано 16 постраждалих. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Правоохоронці розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). 

За попередньою інформацією, армія РФ здійснила ракетний удар крилатою ракетою Х-59.

Унаслідок удару поранень зазнали мирні жителі — наразі відомо про 16 людей, серед яких 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували.

Нагадаємо, армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавського району сьогодні, 17 червня, близько 14.06Рятувальники загасили пожежу, яка розгорілася на території площею близько 100 м². Ударна хвиля пошкодила і житлові та адміністративні будівлі, що розташовані поруч. Зруйновані і ліній електропередач — без світла наразі перебувають 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Поліція Полтавщини спільно з представниками СБУ та прокуратури документують наслідки воєнного злочину армії РФ проти України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Прокуратура Полтавщини
Теги: ракетний обстріл ракетний удар потерпілі розслідування прокуратура Полтавщини
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