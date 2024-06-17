Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару на Полтавщині зросла — прокуратура

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Внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі уже зафіксовано 16 постраждалих. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Правоохоронці розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, армія РФ здійснила ракетний удар крилатою ракетою Х-59.

Унаслідок удару поранень зазнали мирні жителі — наразі відомо про 16 людей, серед яких 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували.

Нагадаємо, армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавського району сьогодні, 17 червня, близько 14.06. Рятувальники загасили пожежу, яка розгорілася на території площею близько 100 м². Ударна хвиля пошкодила і житлові та адміністративні будівлі, що розташовані поруч. Зруйновані і ліній електропередач — без світла наразі перебувають 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Поліція Полтавщини спільно з представниками СБУ та прокуратури документують наслідки воєнного злочину армії РФ проти України.