Президент Зеленський відреагував на ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавщини

Президент закликав посилити захист українського неба сучасними системами протиповітряної оборони та авіацією
Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі відреагував на ракетний обстріл цивільної інфраструктури, що стався сьогодні, 17 червня, у Полтавському районі.
Також президент наголосив, що Україні наразі життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами протиповітряної оборони та авіацією. Подякував Зеленський і партнерам, які уже допомагають Україні у цьому.
Нагадаємо, армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавського району сьогодні, 17 червня, билзько 14.06. Внаслідок обстрілу постраждали 12 громадян, з них двоє дітей. Трьох людей ушпиталили. Рятувальники загасили пожежу, яка розгорілася на території площею близько 100 м2. Ударна хвиля пошкодила і житлові та адміністративні будівлі, що розташовані поруч. Зруйновані і ліній електропередач — без світла наразі перебувають 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Поліція Полтавщини спільно з представниками СБУ та прокуратури документують наслідки воєнного злочину армії РФ проти України.
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