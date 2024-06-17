Президент Зеленський відреагував на ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавщини

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 75

Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі відреагував на ракетний обстріл цивільної інфраструктури, що стався сьогодні, 17 червня, у Полтавському районі.

Сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Є постраждалі, зокрема діти. Усім надається необхідна допомога. Я дякую всім службам, які працюють на місці, — пише Зеленський.

Також президент наголосив, що Україні наразі життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами протиповітряної оборони та авіацією. Подякував Зеленський і партнерам, які уже допомагають Україні у цьому.

Це справедлива відповідь на терор росіян. Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор! — резюмував президент.

Нагадаємо, армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавського району сьогодні, 17 червня, билзько 14.06. Внаслідок обстрілу постраждали 12 громадян, з них двоє дітей. Трьох людей ушпиталили. Рятувальники загасили пожежу, яка розгорілася на території площею близько 100 м2. Ударна хвиля пошкодила і житлові та адміністративні будівлі, що розташовані поруч. Зруйновані і ліній електропередач — без світла наразі перебувають 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Поліція Полтавщини спільно з представниками СБУ та прокуратури документують наслідки воєнного злочину армії РФ проти України.