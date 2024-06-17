У Кременчуці легковик збив велосипедиста — поліція

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Сьогодні, 17 червня, у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова поблизу ВПУ № 7 сталася дорожньо-транспортна пригода. Про подію повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За попередніми даними, легковий автомобіль збив велосипедиста. На місці наразі працюють патрульні та слідчі.

Потерпілого велосипедиста ушпиталили, наразі немає детальної інформації про тяжкість його травм.

Також, за словаим Анни Васенко, правоохоронці встановлюють автомобіль, який збив велосипедиста. Тож у поліції закликають усіх, хто став очевидцем ДТП, звернутися до Кременчуцького райуправління поліції або ж повідомити інформацію за телефоном 098-739-26-30.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині легковик збив велосипедистку — жінку із травмами ушпиталили.

За даними правоохороцнів, із початку року в області сталися 25 аварій за участі велосипедистів. Загинули 3 людини, 22 зазнали травм.