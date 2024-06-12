На Полтавщині сталися 46 аварій за участі велосипедистів та мотоциклістів — поліція

Вчора, 22:00 Переглядів: 129

Травмувалася 41 людина, ще 12 — загинули

Із початку року на Полтавщині сталося 46 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів та мотоциклістів. Про це відзвітував начальник відділу з розслідування злочинів, скоєних у сфері транспорту Слідчого управління поліції Полтавщини Віталій Браславець.

Учасником ДТП за цей час став 21 водій мототранспорту. Внаслідок цього 9 людей загинули, ще 19 — травмувалися.

За участю велосипедистів сталося 25 аварій. Загинули 3 людини, 22 зазнали травм.

Також правоохоронці нагадали правила безпеки дорожнього руху для водіїв велосипедів та мотоциклів:

велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світловідбивачами: спереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — червоного. Для руху в темну пору доби й в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара);

велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху;

керувати велосипедом дозволяється з 14 років;

керувати скутером та мопедом дозволено з 16 років, квадроциклом чи мотоциклом — з 18 років. Для цього необхідно пройти навчання, скласти іспити та отримати посвідчення водія відповідної категорії;

водієві та пасажиру мототранспорту необхідно одягнути шолом, який нерідко рятує життя. За нехтування цією вимогою передбачена адміністративна відповідальність — штраф 510 гривень;

не варто перевищувати встановлену швидкість руху, нехтувати правилами проїзду перехресть та обгону;

під час наближення до пішохідних переходів заздалегідь знижуйте швидкість;

не слід відволікатися від керування транспортним засобом та створювати своїми діями загрозу для інших учасників дорожнього руху;

дотримуйтесь безпечної дистанції до транспортного засобу, що їде попереду.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині вантажівка збила мотоцикл — двох людей із травмами госпіталізували.