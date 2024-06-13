У неділю кременчужан кличуть на тренінг з накладання пов'язок (афіша)

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 96

Цієї неділі, 16 червня, кременчуцький волонтер Роман Бутрімов проведе для містян практичний тренінг на тему «Десмургія. Накладання пов’язок». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Початок заходу об 11.00. Триватиме тренінг близько 2-2,5 годин.

Роман обіцяє навчити учасників практикуму накладати пов'язки від голови до п'ят. А також давати мінімум теорії та більше часу приділити практичним відпрацюванням.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

2 пари гумових рукавичок;

2 бинти марлеві 7х14 см;

1 еластичний бинт.

Нагадаємо, востаннє Роман проводив аналогічний тренінг аж у лютому.