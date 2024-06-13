У кременчуцькій школі створять класи з українознавчим компонентом: для кого це і навіщо

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У Кременчуцькому ліцеї № 6 працюватиме дистанційний клас з українознавчим компонентом. Його створюють для кременчуцьких дітей, які навчаються за кордоном та хочуть поєднувати навчання у двох школах. Про це повідомив керівник департаменту освіти Геннадій Москалик 12 червня під час прийому заступниці міської голови Ольги Усанової.

— Це буде за заявкою батьків, у цьому ліцеї будуть створені онлайн-класи українського компонента. Якщо, наприклад, назбирається 10 осіб з 5 класу — ці діти будуть зараховані, як учні цього класу і, наприклад, ці 6 годин (загальний обсяг навчального навантаження за «українознавчою» програмою для певних класів — ред.) їм можуть читати у суботу, або кожного дня ввечері, або коли їм зручно, — сказав Москалик.

Діти зможуть отримати українське свідоцтво про повну середню освіту «за українським компонентом, враховуючи те, що отримають свідоцтво у тій країні, де вони навчаються».

Наразі у кременчуцькому департаменті таких звернень від батьків не реєстрували, втім, Геннадій Москалик додав, що з проханням про створення такого класу зверталось місто-побратим Бидгощ — «такі діти є, які б хотіли б так навчатися».

Нагадаємо, у липні 2023 року Міністерство освіти і науки затвердило типову освітню програму, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента для дітей, які перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах. МОН планувало офіційно запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання тільки предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах. За інші предмети, такі як математика, природничі науки тощо, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонної школи

Раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав, як дітям зарахують навчання за кордоном у кременчуцьких школах і що робити тим, кому не вистачає щеплень.