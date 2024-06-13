Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

У кременчуцькій школі створять класи з українознавчим компонентом: для кого це і навіщо

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 186

Діти, які навчатимуться у таких класах, зможуть отримати українське свідоцтво про повну середню освіту

У Кременчуцькому ліцеї № 6 працюватиме дистанційний клас з українознавчим компонентом. Його створюють для кременчуцьких дітей, які навчаються за кордоном та хочуть поєднувати навчання у двох школах. Про це повідомив керівник департаменту освіти Геннадій Москалик 12 червня під час прийому заступниці міської голови Ольги Усанової. 

— Це буде за заявкою батьків, у цьому ліцеї будуть створені онлайн-класи українського компонента. Якщо, наприклад, назбирається 10 осіб з 5 класу — ці діти будуть зараховані, як учні цього класу і, наприклад, ці 6 годин (загальний обсяг навчального навантаження за «українознавчою» програмою для певних класів — ред.) їм можуть читати у суботу, або кожного дня ввечері, або коли їм зручно, — сказав Москалик. 

Діти зможуть отримати українське свідоцтво про повну середню освіту «за українським компонентом, враховуючи те, що отримають свідоцтво у тій країні, де вони навчаються». 

Наразі у кременчуцькому департаменті таких звернень від батьків не реєстрували, втім, Геннадій Москалик додав, що з проханням про створення такого класу зверталось місто-побратим Бидгощ — «такі діти є, які б хотіли б так навчатися».

Нагадаємо, у липні 2023 року Міністерство освіти і науки затвердило типову освітню програму, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента для дітей, які перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах. МОН планувало офіційно запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання тільки предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах. За інші предмети, такі як математика, природничі науки тощо, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонної школи

Раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав, як дітям зарахують навчання за кордоном у кременчуцьких школах і що робити тим, кому не вистачає щеплень.

0
Автор: Телеграф
Теги: МОН за кордоном навчання діти учні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх