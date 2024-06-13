ПДФО забезпечує понад половини доходів бюджетів громад області — Полтавська ОВА

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Податок на доходи фізичних осіб забезпечив 4,3 млрд із 7,7 млрд грн надходжень, які територіальні громади області отримали за 5 місяців поточного року

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — основне джерело наповнення місцевих бюджетів Полтавщини, бо він забезпечує понад половини від загального обсягу бюджетних надходжень. За 5 місяців поточного року завдяки ПДФО до бюджетів територіальних громад надійшло 4,3 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їх обсяг збільшився на 21%.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Другий за обсягом — єдиний податок. Завдяки йому місцеві бюджети отримали 1 млрд грн, що на 141,5 млн грн більше ніж торік.

Плата за землю додала до бюджетів місцевих громад 743 млн грн, а акцизний податок — 437 млн грн. Ще 324,5 млн грн громади отримали від податку на прибуток підприємств, а надходження ренти за видобування нафти, газу, газового конденсату дали майже 324 млн грн.

— Загалом із початку року місцеві бюджети Полтавщини отримали 7,7 млрд грн. Це на 1,3 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року… Своєчасне й ефективне наповнення місцевих бюджетів сприяє стабільності й розвитку громад області. Працюємо і підтримуємо Сили оборони, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кременчуцька міська територіальна громада за 5 місяців 2024 року отримала надходжень до бюджету на 24,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.