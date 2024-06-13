Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Полтавщина

ПДФО забезпечує понад половини доходів бюджетів громад області — Полтавська ОВА

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 112

 

Податок на доходи фізичних осіб забезпечив 4,3 млрд із 7,7 млрд грн надходжень, які територіальні громади області отримали за 5 місяців поточного року

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — основне джерело наповнення місцевих бюджетів Полтавщини, бо він забезпечує понад половини від загального обсягу бюджетних надходжень. За 5 місяців поточного року завдяки ПДФО до бюджетів територіальних громад надійшло 4,3 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їх обсяг збільшився на 21%.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Другий за обсягом — єдиний податок. Завдяки йому місцеві бюджети отримали 1 млрд грн, що на 141,5 млн грн більше ніж торік.

Плата за землю додала до бюджетів місцевих громад 743 млн грн, а акцизний податок — 437 млн грн. Ще 324,5 млн грн громади отримали від податку на прибуток підприємств, а надходження ренти за видобування нафти, газу, газового конденсату дали майже 324 млн грн.

— Загалом із початку року місцеві бюджети Полтавщини отримали 7,7 млрд грн. Це на 1,3 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року… Своєчасне й ефективне наповнення місцевих бюджетів сприяє стабільності й розвитку громад області. Працюємо і  підтримуємо Сили оборони, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кременчуцька міська територіальна громада за 5 місяців 2024 року отримала надходжень до бюджету на 24,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ПО ТЕМІ:

Міський бюджет Кременчука за 5 місяців отримав доходів на чверть більше, ніж за такий же період торік

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА бюджет громади ПДФО акцизний податок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх