ПДФО забезпечує понад половини доходів бюджетів громад області — Полтавська ОВА

Податок на доходи фізичних осіб забезпечив 4,3 млрд із 7,7 млрд грн надходжень, які територіальні громади області отримали за 5 місяців поточного року
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — основне джерело наповнення місцевих бюджетів Полтавщини, бо він забезпечує понад половини від загального обсягу бюджетних надходжень. За 5 місяців поточного року завдяки ПДФО до бюджетів територіальних громад надійшло 4,3 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їх обсяг збільшився на 21%.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Другий за обсягом — єдиний податок. Завдяки йому місцеві бюджети отримали 1 млрд грн, що на 141,5 млн грн більше ніж торік.
Плата за землю додала до бюджетів місцевих громад 743 млн грн, а акцизний податок — 437 млн грн. Ще 324,5 млн грн громади отримали від податку на прибуток підприємств, а надходження ренти за видобування нафти, газу, газового конденсату дали майже 324 млн грн.
Нагадаємо, Кременчуцька міська територіальна громада за 5 місяців 2024 року отримала надходжень до бюджету на 24,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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