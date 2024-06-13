Учора на Глобинщині загорілася хлібовозка — для її гасіння залучалися рятувальники ДСНС

Учора, 12 червня, в селі Петрівка Глобинської територіальної громади загорівся автомобіль, що перевозив хлібобулочні вироби. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 10.27. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що на автомобілі ГАЗ 3302 загорівся двигун. Пожежу ліквідували в 11.12.
Внаслідок пожежі знищені відсік двигуна та кабіна водія, а також пошкоджені хлібобулочні вироби. Водночас автомобіль врятували від повного знищення вогнем.
Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.
До гасіння залучалися 4 вогнеборці 6-го державного пожежно-рятувального поста та один чоловік з місцевої пожежної охорони Глобиного, а також одна пожежна машина.
Причину виникнення пожежі встановлюють.
Нагадаємо, що 11 червня на вулиці Республіканській у Кременчуці горів автомобіль.
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