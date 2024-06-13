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Кліматична криза: у NASA зазначають, що кожен місяць минулого року був найспекотнішим в історії спостережень

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 3

 

Тривожна статистика для людства - кожен місяць, з останніх 12, встановлював новий глобальний температурний рекорд в історії метеорологічних спостережень

Зрозуміти поточну кліматичну кризу з точки зору простих і зрозумілих фактів не завжди легко, але є тривожна статистика для людства, яку неможливо ігнорувати - кожен місяць з останніх 12-ти встановлював новий глобальний температурний рекорд в історії метеорологічних спостережень.

У NASA зазначають, що у травні 2024 року слідом за квітнем, березнем, лютим і січнем було досягнуто нових максимумів середніх глобальних температур. До цього з червня по грудень 2023 року було так само. Подібної смуги максимальних температур не спостерігалося раніше протягом такого тривалого часу, починаючи з періоду, коли почали вести записи спостережень за кліматом планети. І це вказує на пришвидшення потепління та підтверджує те, що попереду ситуацію стане ще гіршою.

- Очевидно, що ми зіткнулися з кліматичною кризою. Громади по всій Америці… і громади по всьому світу безпосередньо відчувають надзвичайну спеку в безпрецедентній кількості, - зазначає адміністратор NASA Білл Нельсон.

Кліматичні рекорди останніх місяців – не привід для святкування. У листопаді минулого року середня глобальна температура вперше була більш ніж на 2°C вищою за доіндустріальний рівень. Минула зима в США та Канаді стала найтеплішою за весь час спостережень.

Незважаючи на докази того, що клімат нашої планети різко змінюється, людство продовжує викидати більше парникових газів, ніж будь-коли в історії. Людство мчить до краю кліматичної прірви й не показує жодних ознак сповільнення.

Як зазначає NASA, останні 10 років поспіль були найтеплішим десятиліттям з того часу, як почали вести температурний облік наприкінці ХІХ століття. До цієї нової річної серії найгарячіший період був у 2015–2016 роках і тривав сім місяців.

- Ми переживаємо більше спекотних днів, більше спекотних місяців, більше спекотних років. І ми знаємо, що це підвищення температури зумовлене нашими викидами парникових газів і впливає на людей та екосистеми в усьому світі, – каже Кейт Келвін, головний науковий співробітник і старший радник з питань клімату NASA.

Такі явища, як Ель-Ніньйо та Ла-Нінья, які поперемінно нагрівають і охолоджують тропічний Тихий океан, впливають на глобальні температури з року в рік. Потужний Ель-Ніньйо, який почався навесні 2023 року, посилив надзвичайну літню та осінню спеку минулого року.

Станом на травень 2024 року вчені прогнозували 49% ймовірність розвитку Ла-Ніньї в період з червня по серпень і 69% ймовірність її розвитку в період з липня по вересень. Охолоджуючи велику частину тропічної частини Тихого океану, повернення течії Ла-Нінья може частково знизити середні глобальні температури цього року.

В аналізі NASA зазначається, що середня глобальна температура за останні 12 місяців була на 1,3°C вище базової лінії ХХ століття (1951-1980 роки), і на 1,5°C порівняно з середнім показником кінця ХІХ століття.

Щоб обчислити глобальну температуру Землі, вчені NASA збирають дані з десятків тисяч метеорологічних станцій на суші, а також тисяч приладів на кораблях і буїв на поверхні океану. Ці необроблені дані аналізуються за допомогою методів, які враховують різну відстань між температурними станціями по всьому світу та вплив міського тепла, який може спотворити розрахунки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: планета клімат криза
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