За махінації на реконструкції каналізаційної насосної станції в Кременчуці судитимуть двох посадовців

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Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно колишнього керівника підрядної організації, яка проводила реконструкцію каналізаційної насосної станції у Кременчуці та інженера, який здійснював технічний нагляд за будівництвом

За привласнення бюджетних коштів під час реконструкції каналізаційної насосної станції в Кременчуці судитимуть екскерівника підрядної організації та представника замовника робіт. Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно колишнього керівника підрядної організації, яка з 2019 року проводила реконструкцію каналізаційної насосної станції, та інженера (представника замовника робіт), який здійснював технічний нагляд за будівництвом.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури

Екскерівнику інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). А інженеру – службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, перебуваючи на посаді, керівник підрядної організації вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості, завищивши фактичні обсяги робіт. Інженер, належним чином не перевіривши документи, затвердив вказані акти.

Як наслідок, за роботи, які фактично не були виконані, підрядна організація отримала понад 240 тисяч гривень бюджетних коштів. Наразі з метою їх відшкодування до екскерівника підрядної організації прокуратура пред’явила позовну заяву.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Кременчуцьким районним управлінням поліції ГУНП в Полтавській області.

У прокуратурі нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, реконструкція найпотужнішої каналізаційної станції триває з 2010 року — саме з цього часу виділялися кошти на об’єкт (за даними сервісу Z.Тexty.org.ua, який містить інформацію про державні закупівлі з 2008 року). Станом на 2019 рік, усього за ці роки на СП-17 (за даними цього ж сервісу) розіграно тендерів на суму 50,82 млн грн.

У 2023 році на станцію перекачування каналізаційних стоків, яка обслуговує більшу частину Кременчука, виділили понад 1 млн грн.