Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

За махінації на реконструкції каналізаційної насосної станції в Кременчуці судитимуть двох посадовців

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 500

 

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно колишнього керівника підрядної організації, яка проводила реконструкцію каналізаційної насосної станції у Кременчуці та інженера, який здійснював технічний нагляд за будівництвом

За привласнення бюджетних коштів під час реконструкції каналізаційної насосної станції в Кременчуці судитимуть екскерівника підрядної організації та представника замовника робіт. Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно колишнього керівника підрядної організації, яка з 2019 року проводила реконструкцію каналізаційної насосної станції, та інженера (представника замовника робіт), який здійснював технічний нагляд за будівництвом.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури

Екскерівнику інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). А інженеру – службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, перебуваючи на посаді, керівник підрядної організації вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості, завищивши фактичні обсяги робіт. Інженер, належним чином не перевіривши документи, затвердив вказані акти.

Як наслідок, за роботи, які фактично не були виконані, підрядна організація отримала понад 240 тисяч гривень бюджетних коштів. Наразі з метою їх відшкодування до екскерівника підрядної організації прокуратура пред’явила позовну заяву.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Кременчуцьким районним управлінням поліції ГУНП в Полтавській області.

У прокуратурі нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, реконструкція найпотужнішої каналізаційної станції триває з 2010 року — саме з цього часу виділялися кошти на об’єкт (за даними сервісу Z.Тexty.org.ua, який містить інформацію про державні закупівлі з 2008 року). Станом на 2019 рік, усього за ці роки на СП-17 (за даними цього ж сервісу) розіграно тендерів на суму 50,82 млн грн.

У 2023 році на станцію перекачування каналізаційних стоків, яка обслуговує більшу частину Кременчука, виділили понад 1 млн грн.

ПО ТЕМІ:

На реконструкцію каналізаційної насосної станції у Кременчуці витратять ще 400 тисяч гривень

Ще 1,2 мільйона гривень витратять у Кременчуці на реконструкцію каналізаційної насосної станції СП-17

1
Автор: Віктор Крук
Теги: прокуратура реконструкція насосна станція суд привласнення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх