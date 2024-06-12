Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізує закупівлі Полтавської громади щодо ремонту вулично-дорожньої мережі

Обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжує аналізувати закупівлі Полтавської громади щодо ремонту вулично-дорожньої мережі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, подібний тендер робоча група спільно з антимонопольним комітетом уже розбирала, і тоді закупівлі скасували.
Наразі договір уклали без використання прозорої системи електронних торгів. Аудитори, Бюро економічної безпеки та податківці уже перевіряють закупівлі. І уже фахівці вбачають у цьому тендері ризики.
Також він додав, що детальний аналіз цього тендеру спеціалісти представлять на наступному засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність».
Нагадаємо, робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізувала використання бюджетних коштів комунальним медіа Кременчуцької громади (КП «Кременчуцька телерадіокомпанія»). Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів. Досудове розслідування триває, і за необхідності буде залучений спеціаліст аудитслужби.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.