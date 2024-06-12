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Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізує закупівлі Полтавської громади щодо ремонту вулично-дорожньої мережі

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

 

Наразі закупівлі перевіряють аудитори, фахівці Бюро економічної безпеки та податківці

Обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжує аналізувати закупівлі Полтавської громади щодо ремонту вулично-дорожньої мережі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, подібний тендер робоча група спільно з антимонопольним комітетом уже розбирала, і тоді закупівлі скасували.

Наразі договір уклали без використання прозорої системи електронних торгів. Аудитори, Бюро економічної безпеки та податківці уже перевіряють закупівлі. І уже фахівці вбачають у цьому тендері ризики.

Податківці акцентували, що раніше до підрядника були зауваги в контексті інших закупівель, що він купує товари через посередника із завищенням ціни. Цього разу він самостійно замовляє матеріали для виконання робіт за ринковими цінами. Тож маємо й позитив, — коментує Пронін.

Також він додав, що детальний аналіз цього тендеру спеціалісти представлять на наступному засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність».

Нагадаємо, робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізувала використання бюджетних коштів комунальним медіа Кременчуцької громади (КП «Кременчуцька телерадіокомпанія»). Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів. Досудове розслідування триває, і за необхідності буде залучений спеціаліст аудитслужби.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Прозорість і підзвітність Полтава ремонт
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