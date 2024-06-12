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Майбутніх матусь Кременчука запрошують на лекцію-тренінг з підготовки до пологів

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 67

 

Для участі у тренінгу потрібен попередній запис

Майбутніх матусь Кременчука кличуть на лекцію-тренінг з підготовки до пологів. Таке оголошення оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Тренінг відбудеться у рамках «Вагітної школи», що проходить на базі Кременчуцького перинатального центру. Жінок на курсах ознайомлять із періодами пологів, навчать поведінки під час пологів (дихання, пози, релаксація). 

Підготовка до пологів допоможе вам знизити рівень тривожності та переживання перед майбутніми пологами, — говорять організатори.

Також медики радять майбутнім мамам відвідувати такі курси із партнером, особливо якщо плануються партнерські пологи.

Для запису на курси необхідно попередньо записатися за телефоном 097-308-85-11.

Нагадаємо, курси для вагітних у кременчуцькому перинатальному центрі проходять постійно. Наприклад, у квітні був тижневий цикл занять у рамках «Вагітної школи».


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: bsmu.edu.ua
Теги: вагітність породілля вагітна школа перинатальний центр курси тренінг
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