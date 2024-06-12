Де у четвер цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 13 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 Вул. Ботанічна, 21-34

Проїзд Івана Калиновича, 1-22

Пров. Князя Олега, 1-2/6

Вул. Юрія Кондратюка, 1-2В. З 8.00 до 20.00 С. Мала Кохнівка

С. Потоки

Вул. Вітчизняна, 5-20

Вул. Гійома Боплана, 77-92

Вул. Кооперативна, 1-28/75

Вул. Юрія Кондратюка, 7-82

Вул. Бетонна, 126-128А

Вул. Вадима Пугачова, 36

Пров. Бакинський

Пров. Бар'єрний

Пров. Західний

Пров. Квітневий

Пров. Луговий

Проїзд Луговий

Вул. Київська, 64-121

Вул. Ярова, 1-7

Просп. Полтавський, 277/2-281

Вул. Горліс-Горського, 3-10

Вул. Юрія Кондратюка

Вул. Архітектора Сергєєва

Вул. Богдана Хмельницького

Вул. Ботанічна

Вул. Братів Тютюнників

Вул. Бригадна

Вул. Весняна

Вул. Громадянська

Вул. Затонна

Вул. Каховська

Вул. Кільцева

Вул. Короленка

Вул. Лугова

Вул. Нескорених

Вул. Пирогова

Вул. Проєктна

Вул. Проліскова

Вул. Раїси Кириченко

Пров. Центральний

Пров. Бакинський

Пров. Августина Волошина

Пров. Бакинський

Пров. Бригадний

Пров. Віталія Дончика

Пров. Градизький

Пров. Дачний

Пров. Західний

Пров. Зв'язковий

Пров. Зелений

Пров. Князя Олега

Пров. Липневий

Пров. Луговий

Пров. Нечая

Пров. Олексія Бутовського

Пров. Проєктний

Пров. Резервний

Туп. Спокійний

Туп. Бригадний

Туп. Зв’язковий. З 8.00 до 17.00 Пров. Миклухо-Маклая, 1-16

Вул. Сержанта Мельничука, 96-139

Вул. Андрія Ізюмова, 23-46

Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25

Вул. Василя Симоненка, 1-56

Туп. Газопровідний, 1-11

Вул. Кропивницького, 1-66/2

Вул. Газопровідна, 4-30

Туп. Глобинський, 16-41А

Туп. Данила Апостола, 1/25-12

Вул. Хімічна

Вул. Бориса Чичибабіна, 48-275

Вул. Размислова, 33-40

Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18

Вул. Оксани Петрусенко, 18А

Вул. Софіївська, 75

Пров. Василя Стефаника, 30-35

Вул. Дербукова, 1-26

Вул. І. Піддубного, 1/3-17

Вул. Кубанська, 1-18

Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

Туп. Проточний, 26-38/32

Вул. Цегельна, 32-36

Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

Пров. Арсенальний, 3-16

Вул. Європейська, 44А-58/20

Вул. Нагірна, 1/3-30А

Туп. Петра Григоренка

Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79

Пров. Уласа Самчука, 3-41

Вул. Чередницька, 22-39

Туп. Василя Каразіна, 3-8

Пров. Веселий, 3-32

Туп. Миколи Сціборського

Пров. Новогеоргіївський, 14-21

Пров. Ударний, 2

Вул. Черниша, 17А

Вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А

Вул. Олександра Халаменюка, 4-8

Вул. Соборна, 38, 40/2

Вул. Зінаїди Тулуб, 1/20-34

Пров. Марії Примаченко, 6Б

Вул. Новомежова, 2-6А

Проїзд Парковий, 4-8

Пров. Фруктовий, 20-32

Вул. Черниша, 15-27

Вул. Андріївська, 4-8/11

Пров. Дмитра Барковського, 13-26

Вул. Зінаїди Тулуб, 21/10

Вул. Локомотивна, 23А-38

Вул. Межова, 1-26

Вул. Новомежова, 2/1

Вул. Переяславська, 37/12

Вул. Сержанта Мельничука, 12/37А

Вул. Юрія Руфа, 45-63/1

Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Вул. Університетська, 2-16

Вул. Театральна, 1, 5

Вул. Гайдамацька, 46-83

Вул. Михайлівська, 3-13

Пров. Михайлівський, 17-32

Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

Вул. Вільної України, 3-14

Просп. Полтавський, 34-48

Вул. Платухіна, 3-23

Туп. Кременецький, 3-26.

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