Де у четвер цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 13 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • Вул. Ботанічна, 21-34
  • Проїзд Івана Калиновича, 1-22
  • Пров. Князя Олега, 1-2/6
  • Вул. Юрія Кондратюка, 1-2В.

З 8.00 до 20.00

  • С. Мала Кохнівка
  • С. Потоки
  • Вул. Вітчизняна, 5-20
  • Вул. Гійома Боплана, 77-92
  • Вул. Кооперативна, 1-28/75
  • Вул. Юрія Кондратюка, 7-82
  • Вул. Бетонна, 126-128А
  • Вул. Вадима Пугачова, 36
  • Пров. Бакинський
  • Пров. Бар'єрний
  • Пров. Західний
  • Пров. Квітневий
  • Пров. Луговий
  • Проїзд Луговий
  • Вул. Київська, 64-121
  • Вул. Ярова, 1-7
  • Просп. Полтавський, 277/2-281
  • Вул. Горліс-Горського, 3-10
  • Вул. Юрія Кондратюка
  • Вул. Архітектора Сергєєва
  • Вул. Богдана Хмельницького
  • Вул. Ботанічна
  • Вул. Братів Тютюнників
  • Вул. Бригадна
  • Вул. Весняна
  • Вул. Громадянська
  • Вул. Затонна
  • Вул. Каховська
  • Вул. Кільцева
  • Вул. Короленка
  • Вул. Лугова
  • Вул. Нескорених
  • Вул. Пирогова
  • Вул. Проєктна
  • Вул. Проліскова
  • Вул. Раїси Кириченко
  • Пров. Центральний
  • Пров. Бакинський
  • Пров. Августина Волошина
  • Пров. Бакинський
  • Пров. Бригадний
  • Пров. Віталія Дончика
  • Пров. Градизький
  • Пров. Дачний
  • Пров. Західний
  • Пров. Зв'язковий
  • Пров. Зелений
  • Пров. Князя Олега
  • Пров. Липневий
  • Пров. Луговий
  • Пров. Нечая
  • Пров. Олексія Бутовського
  • Пров. Проєктний
  • Пров. Резервний
  • Туп. Спокійний
  • Туп. Бригадний
  • Туп. Зв’язковий.

З 8.00 до 17.00

  • Пров. Миклухо-Маклая, 1-16
  • Вул. Сержанта Мельничука, 96-139
  • Вул. Андрія Ізюмова, 23-46
  • Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25
  • Вул. Василя Симоненка, 1-56
  • Туп. Газопровідний, 1-11
  • Вул. Кропивницького, 1-66/2
  • Вул. Газопровідна, 4-30
  • Туп. Глобинський, 16-41А
  • Туп. Данила Апостола, 1/25-12
  • Вул. Хімічна
  • Вул. Бориса Чичибабіна, 48-275
  • Вул. Размислова, 33-40
  • Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
  • Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
  • Вул. Оксани Петрусенко, 18А
  • Вул. Софіївська, 75
  • Пров. Василя Стефаника, 30-35
  • Вул. Дербукова, 1-26
  • Вул. І. Піддубного, 1/3-17
  • Вул. Кубанська, 1-18
  • Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
  • Туп. Проточний, 26-38/32
  • Вул. Цегельна, 32-36
  • Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
  • Пров. Арсенальний, 3-16
  • Вул. Європейська, 44А-58/20
  • Вул. Нагірна, 1/3-30А
  • Туп. Петра Григоренка
  • Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
  • Пров. Уласа Самчука, 3-41
  • Вул. Чередницька, 22-39
  • Туп. Василя Каразіна, 3-8
  • Пров. Веселий, 3-32
  • Туп. Миколи Сціборського
  • Пров. Новогеоргіївський, 14-21
  • Пров. Ударний, 2
  • Вул. Черниша, 17А
  • Вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А
  • Вул. Олександра Халаменюка, 4-8
  • Вул. Соборна, 38, 40/2
  • Вул. Зінаїди Тулуб, 1/20-34
  • Пров. Марії Примаченко, 6Б
  • Вул. Новомежова, 2-6А
  • Проїзд Парковий, 4-8
  • Пров. Фруктовий, 20-32
  • Вул. Черниша, 15-27
  • Вул. Андріївська, 4-8/11
  • Пров. Дмитра Барковського, 13-26
  • Вул. Зінаїди Тулуб, 21/10
  • Вул. Локомотивна, 23А-38
  • Вул. Межова, 1-26
  • Вул. Новомежова, 2/1
  • Вул. Переяславська, 37/12
  • Вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
  • Вул. Юрія Руфа, 45-63/1
  • Туп. 1-й Деповський, 3-8
  • Туп. 2-й Деповський, 3-7
  • Вул. Деповська, 1-57
  • Вул. Запорізька, 7-12
  • Вул. Миколи Кучми, 1-46
  • Пров. Сковороди, 2-8
  • Пров. Столярний, 32-57
  • Вул. Фурштадська, 1-19/25
  • Вул. Університетська, 2-16
  • Вул. Театральна, 1, 5
  • Вул. Гайдамацька, 46-83
  • Вул. Михайлівська, 3-13
  • Пров. Михайлівський, 17-32
  • Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
  • Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
  • Вул. Вільної України, 3-14
  • Просп. Полтавський, 34-48
  • Вул. Платухіна, 3-23
  • Туп. Кременецький, 3-26.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень
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