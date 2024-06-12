Збитки «Укрзалізниці» на понад 206 млн грн. Справу щодо голови обласної «Батьківщині» скерували до суду

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 202

Службовці «Укрзалізниці» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу

12 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинної схеми, які завдали акціонерному товариству «Укрзалізниця» збитків на понад 206 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі САП.

Додамо, що рік тому у Вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід депутату Полтавської обласної ради, голові фракції ВО «Батьківщина» Сергію Бєлашову за підозрою у справі щодо махінацій із закупівлями газу для Укрзалізниці.

Розслідування проводять із 2020 року. Слідчі виявили, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці «Укрзалізниці» приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Наприкінці травня 2023 року цього року суд наклав арешт на рахунки компаній Сергія Бєлашова. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.

— Одна з компаній-постачальників визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом та відшкодувала УЗ завдану шкоду на 68,16 млн грн. Зауважимо, що матеріали щодо інших учасників злочинної схеми виділені в окремі провадження, досудове розслідування у яких триває, — йдеться у повідомленні.

Хто такий Сергій Бєлашов

За даними руху «Чесно» та з сайту «Youcontrol», Сергій Бєлашов — податківець у минулому, а зараз підприємець, депутат Полтавської облради, голова фракції ВО «Батьківщина», газовий трейдер та співвласник банку «Український капітал». Його дружина Ліліана Бєлашова — ексдепутатка Полтавської міської ради від партії «Совість України», володіє газовими компаніями. Обидвоє є співвласниками банку «Український капітал».

За даними Зміст, у залі Вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжний захід Бєлашову, зібралися депутати від «Батьківщини», які хотіли взяти його на поруки. Була присутня лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, Валентин Наливайченко, Іван Крулько, Вадим Івченко, Іван Кириленко та інші.