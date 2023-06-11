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Скандал в обласній «Батьківщині»: голову фракції взяли під варту

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 1 259 Коментарів: 2

 Сергія Бєлашова підозрюють у справі щодо махінацій із закупівлями газу для Укрзалізниці - можливе завдання держбюджету збитків на 206 мільйонів гривень 

11 червня у Вищому антикорпупційному суді обрали запобіжний захід депутату Полтавської обласної ради, голові фракції ВО «Батьківщина» Сергію Бєлашову. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на ГО "Центр протидії корупції".

Сьогодні у Києві слідчий суддя Віктор Маслов обрав запобіжний захід депутату обласної ради та бізнесмену Сергію Бєлашову у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. Запобіжний захід діятиме до 9 серпня включно.

Сергія Бєлашова підозрюють у справі щодо махінацій із закупівлями газу для Укрзалізниці - до суду справу скерували Нацполіція та Офіс генпрокурора. Вони розслідували справи щодо можливого завдання держбюджету збитків на 206 мільйонів гривень через порушення процедури під час закупівлі газу. Розслідування проводять із 2020-го року. Наприкінці травня цього року суд наклав арешт на рахунки компаній Сергія Бєлашова.

Із реєстру судових рішень відомо, що адвокат депутата Полтавської обласної ради спростовує обвинувачення щодо свого підзахисного і повідомляв, що усі гроші отримано у законний спосіб.

Хто такий Сергій Бєлашов

За інформацією на сайті руху "Чесно" та "Youcontrol", Сергій Бєлашов — податківець у минулому, а зараз підприємець, депутат Полтавської облради, голова фракції ВО «Батьківщина», газовий трейдер та співвласник банку «Український капітал». Його дружина Ліліана Бєлашова - ексдепутатка Полтавської міської ради від партії "Совість України", володіє газовими компаніями. Обидвоє є співвласниками банку "Український капітал".

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За даними Зміст, у залі Вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжний захист Бєлашову,  зібралися депутати від «Батьківщини», які хотіли взяти його на поруки.  Була присутня лидерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко,  Валентин Наливайченко, Іван Крулько, Вадим Івченко, Іван Кириленко та інші.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ВО Батьківщина Полтавська обласна рада Сергій Бєлашов Вищій антикорупційний суд сул арешт Укрзалізниця
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Коментарі: 2

480
Andron777:
Сьогодні, 20:17

Де тільки газом запахне там Жюлькині роги стирчать smirk  А де подівся наш представник торгової гільдії, бізьньєсмьєн, він же теж з батьківщини, ящо мене пам'ять не підводить?... 


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687
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Туся:
Сьогодні, 21:03

його дружина володіє газовими компаніями. за які гроші вона їх придбала? підори. Вони усі повинні сидіти в тюрмі! сказав Г. Жиглов! А, ще усіх керівників великих і малих в Укрзалізниці  треба пересаджати, бо обідрали залізницю досамого краю.


1 0

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