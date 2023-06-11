Кременчужанки завоювали нагороди на чемпіонаті України з велоспорту

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Цими вихідними в Білій Церкві відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (крос) в груповій гонці та перший етап чемпіонату України в індивідуальній гонці.

Участь у змаганнях взяли 166 спортсменів з 20 команд м. Києва, Київської, Кіровоградської, Одеської, Чернівецької, Донецької, Житомирської, Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Черкаської, Полтавської та Харківської областей.

Кременчук представили вихованки тренера Юрія Митяя.

- До чемпіонки у Кропивницькому Троян Катерини маємо ще чемпіонку! Яценко Дар'я - роздільний старт - 1 місце! Групова гонка 3, - повідомляє пресслужба Полтавської обласної федерації велоспорту.



