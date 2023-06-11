Слуга народу - Полтавщина
Відпустки військовим, реструктуризація кредитів: нардеп Олексій Устенко розповів про останні рішення Ради
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Спорт, Кременчук

Кременчужанки завоювали нагороди на чемпіонаті України з велоспорту

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 198

 

Вітаємо наших спортсменів 

Цими вихідними в Білій Церкві відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (крос) в груповій гонці та перший етап чемпіонату України в індивідуальній гонці. 

 Участь у змаганнях взяли 166 спортсменів з 20 команд м. Києва, Київської, Кіровоградської, Одеської, Чернівецької, Донецької, Житомирської, Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Черкаської, Полтавської та Харківської областей.

Кременчук представили вихованки тренера Юрія Митяя. 

- До чемпіонки у Кропивницькому Троян Катерини маємо ще чемпіонку! Яценко Дар'я - роздільний старт - 1 місце! Групова гонка 3, - повідомляє пресслужба Полтавської обласної федерації велоспорту.


0
Автор: Альона Душенко
Теги: велоспорт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх