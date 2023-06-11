Кременчужанки завоювали нагороди на чемпіонаті України з велоспорту

Цими вихідними в Білій Церкві відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (крос) в груповій гонці та перший етап чемпіонату України в індивідуальній гонці.
Участь у змаганнях взяли 166 спортсменів з 20 команд м. Києва, Київської, Кіровоградської, Одеської, Чернівецької, Донецької, Житомирської, Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Черкаської, Полтавської та Харківської областей.
Кременчук представили вихованки тренера Юрія Митяя.
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