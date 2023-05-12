Депутата облради Дмитра Кравченка хочуть позбавити мандата: що відбувається в обласній «Батьківщині»

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 667

Питання тарифів для лівобережжя Кременчука вже давно перейшло в політичну площину, а зараз, очевидно, загострилося

В інформпросторі Полтавщини з'явилася інформація, що заступника міського голови Кременчука, депутата Полтавської облради Дмитра Кравченка (фракція «Батьківщина»), хочуть позбавити мандата.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до пана Кравченка із запитанням, чи відповідає це дійсності, та чому воно загалом виникло.

— У мене немає чіткого розуміння, що відбувається, лише припущення. Наскільки мені відомо, на конференції мають розглянути питання про внесення пропозицій щодо відкликання мандату за народною ініціативою. Тобто її хтось має внести. Наразі у мене немає коментарів, тому що я завтра матиму зустріч з очільником обласного осередку фракції «Батьківщина», завтра мені буде більш зрозуміло.

— У вас особисто немає намірів залишати лави партії?

— Ні, я пройшов за партійними списками до обласної ради, намірів залишити «Батьківщину» не маю.

— Чия це, на вашу думку, ініціатива — позбавити вас мандата?

— Я можу припускати, що це питання виникло через порушення партійної дисципліни: я як кременчужанин, за якого голосували кременчужани, я не можу зрадити їх інтересам — навіть якщо це йде врозріз із баченням обласного осередку партії.

— Що ви маєте на увазі?

— Я маю на увазі питання голосування за тарифи (тарифи ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», встановлені для лівобережжя Кременчука — ред. Підозрюю, що справа у цьому. Якщо це так, я не буду його розмінювати виборців на мандат, і я морально готовий його скласти, якщо справа в цьому. Інших питань я не бачу взагалі. Я не паплюжив «Батьківщину», я в лавах партії. Але і змінювати свою думку про незаконно встановлені тарифи я не буду.

Дмитро Кравченко також додав, що конференція обласної організації партії, запланована на сьогодні, скоріш за все, не відбудеться, її перенесуть на понеділок. Формулювання питання, що виноситься, не зовсім зрозуміле, тому говорити зарано.

Нагадаємо, з минулого року міська влада Кременчука та обласна влада Полтавщини не можуть порозумітися із тарифним питанням для лівобережжя Кременчука. Міська влада продовжує наполягати на зниженні тарифу «Полтаватеплоенерго», область заявляє, що це — неможливо. В Полтаві вже нібито і готові передати функції постачання тепла на лівобережжя Кременчуку, але місто не готове на запропоновані умови.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вже писав про те, що питання тарифів вже перейшло в політичну площину. Нагадаємо, Віталій Малецький напередодні сесії, де розглядалося тарифне питання, писав дещо маніпулятивний пост про те, що сесія обласної ради вирішуватиме, чи треба дослухатися до Президента та Кабінету Міністрів, чи варто виконувати Закон України про заборону підвищувати тарифи під час війни. Одразу після сесії мер оголошував ганьбу Полтавській обласній раді, зазначивши, що для депутатів «немає війни, їм чхати на звичайних людей та навіть на Президента! Вони збираються виставляти нам рахунки за тепло навіть влітку!» Та додав списки тих, хто підтримав кременчужан, а хто — ні.

Глухий кут-2: кременчуцьке «тарифне питання» знов не вирішено

Зазначимо, що колеги Дмитра Кравченка — заступники міського голови Ольга Усанова, Руслан Проценко, Іван Москалик, а також директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа входять до фракції «За майбутнє» в облраді. Членом цієї партії є і міський голова Кременчука Віталій Малецький.