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На щиті повернувся додому матрос морської піхоти ЗСУ Сергій Ліщенко з Кременчуччини

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 912

 

Вічна слава Герою, який закінчив Кременчуцький національний університет

9 червня у Горішніх Плавнях провели в останню путь військового з Кременчуччини – матроса морської піхоти Збройних Сил України Сергія Ліщенка. 

Народився Сергій Григорович Ліщенко 10 березня 1980 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів гімназії вступив до Комсомольського політехнічного технікуму, де здобув кваліфікацію гірничого техніка-електромеханіка. Із 1999 року по 2017 працював енергетиком на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті.

Одночасно з роботою продовжував навчатися у Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, де здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка. Із 2019 року працював електромеханіком на підприємстві «Полтава-Автокомплект».

17 травня 2022 року пішов добровольцем на російсько-українську війну. 6 червня 2023 року у бою за незалежність України механік-водій, матрос морської піхоти Збройних Сил України Сергій Ліщенко героїчно загинув біля населеного пункту Ремівка Запорізької області.

Сергій до кінця залишився відданим бойовому девізу українських морських піхотинців «Вірний завжди!».

Світла і вічна пам’ять про подвиг Сергія Ліщенка назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! 

Сергія Ліщенка поховали з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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