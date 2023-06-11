На наступному тижні Близнюків та Скорпiонів чекають провокації: гороскоп на 12-18 червня

Сьогодні, 18:37 Переглядів: 2 404

Овен (21.03-20.04)

Цей тиждень може запам`ятатися Овнам зустрiччю зi старим другом або приємною звiсткою. Не виключенi конфлiкти з партнерами i друзями або невеликий скандал в сiм`ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання. Вiрогiднi неуважнiсть, забудькуватiсть. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 12.

Телець (21.04-21.05)

Спiлкування Тiльцiв може призвести до негативних результатiв i змусити їх займатися не своєю справою. Можливо, вони будуть не здатнi протистояти реальним небезпекам, але проявлять упертiсть у вiдстоюваннi дрiбного iнтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовiрно, їй не сподобаються в Тiльцi надмiрно тверезий погляд на речi, прагнення чiтко визначити свої прагнення, передбачити їхнi наслiдки. Сприятливi днi: 16; несприятливi: 18.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень серйозних провокацiй, авантюрних пригод, обману. Подiї цього тижня можуть збити Близнюкiв зі шляху, що вони намітили, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для iндивiдуальної дiяльностi. Найбiльш скритним i замкнутим Близнюкам необхiдно навчитися працювати в колективi. Сприятливi днi: 12, 13; несприятливi: 18.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень перетворення, перемоги над низинними iнстинктами i бажаннями. Раки вiдчуватимуть радiсть вiд передчуття швидких позитивних змiн. Ймовiрно, багатий внутрiшнiй свiт Ракiв може вимагати нетрадицiйного оточення. Творчий пiдхiд до справи, насиченiсть вiдчуттiв, особиста привабливiсть i доброзичливiсть до оточуючих принесуть iстотнi плоди. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 14.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень надає багатий вибiр можливостей. Зiрки знов беруть вас пiд своє заступництво. Життєвий потенцiал почне зростати. Пiдтримка впливових персон або родичiв незабаром пiднiме вас на сходинку на службових сходах або принесе фiнансовий прибуток. Не виключена можливiсть перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунка вiд близької людини. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 17.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень сприятливий для розумової працi. Вiрогiднi творчi натхнення, науковi вiдкриття. Вас чекають приємнi придбання, сюрпризи i несподiване знайомство. Несприятливий перiод для дiлових операцiй. Саме на цьому тижнi новi знайомства матимуть приємний розвиток. Терпiння ваше буде винагороджено – чекайте добрих звiсток i приємних несподiваних результатiв. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 16.

Терези (24.09-23.10)

Цей тиждень характеризуватиметься внутрiшньою гармонiєю, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, дружнiх компанiях, сiм`ях можливе вiдновлення справедливостi. Виннi в конфлiктних ситуацiях можуть бути покаранi. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професiйної i творчої дiяльностi, для любовi, зачаття, втiлення творчих задумiв, наведення порядку вдома. Успiшними виявляться навiть ризикованi справи. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 17.

Скорпіон (24.10-22.11)

Небезпечний тиждень, пов`язаний iз зовнiшньою агресiєю, провокацiями i спокусами. У Скорпiонiв ймовiрне посилення таких якостей, як егоїзм, незговiрливiсть, прагнення до лiдерства. Тиждень може принести Скорпiонам втрати. Вiрогiднi непередбаченi витрати. Ускладнить ситуацiю стан неуважностi i апатiї. Не виключено, що Скорпiони вiдчуватимуть втому вiд щоденного клопоту. Вiзит друзiв або увага близької людини може пiдняти їм настрiй, надасть можливiсть злегка розслабитися i вiдпочити. Сприятливi днi: 16; несприятливi: 14.

Стрілець (23.11-21.12)

Стрiльцi, якi володiють дипломатичним даром, можуть перетворити жорстку конкуренцiю на спiвпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергiї, упевненiстю в собi, змiцненням авторитету. Зайва самовпевненiсть в здiйсненнi глобальних проєктiв може обернутися проти Стрiльцiв або негативно позначитися на їхньому самопочуттi. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 12.

Козеріг (22.12-20.01)

Важливо проникнути в суть речей, втiлити задумане в дiйснiсть. Козероги зможуть об`єднати в собi бажання оновлення i тверезий, розсудливий погляд на свої можливостi. Але деякi представники знаку можуть проявити цiкавiсть або вiдчути прихильнiсть до людей, що мають погану репутацiю. Вiрогiднi невиправданi вчинки, примхливiсть. Прагнення Козерогiв до негайного виконання своїх бажань може принести оточуючим великi неприємностi, тиранення. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 13.

Водолій (21.01-19.02)

Ймовiрне важке вимушене спiлкування або спiльна дiяльнiсть з людьми, якi не вселяють довiри. Водолiям доведеться зважувати свої слова i вчинки. Можливе рiзке погiршення матерiального становища через непередбаченi витрати. Активний, творчий тиждень. Водолiї зможуть на практицi виразити вишуканий смак, внутрiшнє прагнення до краси i гармонiї. Не виключено, що дехто може неправильно розцiнити творчу активнiсть Водолiїв i вирiшити, що вони надмiрно самовпевненi. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 18.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень передбачає творчi починання, хорошi думки, скидання старих оболонок. Риби здивують оточуючих своїми здiбностями, кмiтливiстю, свiжими iдеями. Тиждень характеризується гармонiєю i рiвновагою. Риби будуть здатнi оцiнити гiдно красу оточуючих людей, звичайних речей i явищ. Вони зможуть навести лад в своїх почуттях, стати оптимiстичнiшими. Вiрогiднi ностальгiчнi настрої, бажання вiдвiдати дорогi вашiй пам`ятi мiсця. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 15.