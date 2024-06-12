В «Укренерго» розповіли, коли завтра діятиме графік відключення електрики

13 червня по всій Україні обленерго застосовуватимуть графік погодинного відключення електроенергії для побутових споживачів. Водночас енергоживлення об’єктів інфраструктури обмежувати не будуть. Про це повідомили в «Укренерго».

Графік діятиме з 20.00 до 22.00.

Нагадаємо, відсьогодні у Глобинській громаді припинили роботу об’єктів вуличного освітлення для стабілізації енергосистеми. У Кременчуці ж поки вуличне освітлення не вимикатимуть — чекають роз’яснення від Кременчуцької районної військової адміністрації.

Раніше керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у зв’язку із підвищенням температури повітря та використанням кондиціонерів ситуація в енергосистемі буде складнішою.