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В «Укренерго» розповіли, коли завтра діятиме графік відключення електрики

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 384

 

Відключення триватимуть дві години

13 червня по всій Україні обленерго застосовуватимуть графік погодинного відключення електроенергії для побутових споживачів. Водночас енергоживлення об’єктів інфраструктури обмежувати не будуть. Про це повідомили в «Укренерго». 

Графік діятиме з 20.00 до 22.00. 

Нагадаємо, відсьогодні у Глобинській громаді припинили роботу об’єктів вуличного освітлення для стабілізації енергосистеми. У Кременчуці ж поки вуличне освітлення не вимикатимуть — чекають роз’яснення від Кременчуцької районної військової адміністрації.

Раніше керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у зв’язку із підвищенням температури повітря та використанням кондиціонерів ситуація в енергосистемі буде складнішою


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: misto.vn.ua
Теги: Укренерго відключення електроенергії
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