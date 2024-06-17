У вівторок у Кременчуці діятимуть два графіки погодинного відключення електроенергії

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 403 Коментарів: 1

У вівторок, 18 червня, у Кременчуці та на Полтавщині протягом усієї доби діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Вимикатимуть світло громадянам за двома графіками:

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Причиною збільшення обмежень для громадян в НЕК «Укренерго» називають зростання споживання через потепління та робочі дні.

Нагадаємо, також у вівторок, 18 червня, у Кременчуці можливі планові відключення електроенергії у зв'язку із ремонтними роботами.