У вівторок у Кременчуці діятимуть два графіки погодинного відключення електроенергії

У вівторок, 18 червня, у Кременчуці та на Полтавщині протягом усієї доби діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».
Вимикатимуть світло громадянам за двома графіками:
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Причиною збільшення обмежень для громадян в НЕК «Укренерго» називають зростання споживання через потепління та робочі дні.
Нагадаємо, також у вівторок, 18 червня, у Кременчуці можливі планові відключення електроенергії у зв'язку із ремонтними роботами.
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