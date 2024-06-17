Як врятувати капусту від головного шкідника білокрилки — народні та біологічні методи

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 210

Білокрилка на городі дуже часто стає серйозною проблемою для капустяних культур, а ознаки появи цього шкідника проявляються у вигляді хмаринок крихітних білих комах біля капустяних листів

Білокрилка — це дрібна комаха, що нагадує метелика, яка часто стає серйозною проблемою для капустяних культур — вона швидко розмножується й знищує усю культуру. Ознаки появи цього шкідника на капусті проявляються у вигляді хмаринок крихітних білих комах біля її листів. При дотику до листа, білі метелики підіймаються вгору і незабаром повертаються.

Її личинки живуть на листках рослин, пошкоджуючи їх та знищуючи. Дорослі особини білокрилки харчуються соком з нижнього листя, що призводить до пожовтіння та появи чорних плям на листах капусти. Уражені рослини відстають у розвитку та стають непридатними для вживання.

Ця комаха любить вологу та температуру від +24 до +26°C, тому у великих листках капусти, де може збиратися волога, вона почувається дуже комфортно.

Для боротьби з білокрилкою потрібно дотримуватись профілактичних заходів. Необхідно садити рослини в оптимальні терміни, забезпечувати достатню відстань між ними для кращого провітрювання, регулярно підгодовувати та прополювати бур’яни.

Для городників важливо вміти вчасно виявити та боротися з цим шкідником, щоб зберегти врожай. Якщо над капустою ви помічаєте хмарки білих комах, то це сигнал негайно рятувати рослину.

Ознаки появи білокрилки:

капуста жовтіє;

з’являються чорні плями;

припиняється ріст.

Білокрилка ще й небезпечна тим, що здатна переносити інші захворювання.

А шкодить вона не тільки капусті. Від цього шкідника також можуть постраждати:

томати;

огірки;

кабачки;

перець;

баклажани;

салати;

селера;

садові квіти.

Народні методи боротьби з білокрилкою:

суміш молока, олії та соди — для приготування розчину, змішайте 100 мл рідкого мила, 100 мл соняшникової олії, 1 ст. л. соди, півлітра молока і 5 л води та обробіть листи з усіх боків. Для зручності можна використовувати пульверизатор;

— для приготування розчину, змішайте 100 мл рідкого мила, 100 мл соняшникової олії, 1 ст. л. соди, півлітра молока і 5 л води та обробіть листи з усіх боків. Для зручності можна використовувати пульверизатор; розчин , що складається з 1 столової ложки рідкого мила та 2 склянок золи на 10 літрів води;

, що складається з 1 столової ложки рідкого мила та 2 склянок золи на 10 літрів води; розчин дігтярного мил а — 0,5 л води 3-4 ст. л. рідкого дігтярного мила;

— 0,5 л води 3-4 ст. л. рідкого дігтярного мила; настій полину — 2-3 ст. л трави залийте 1 л води, настоюйте 2 дні. Або 1,5 кг гіркого полину на 8 літрів води, витриманий 2 доби, потім додають ще 5 літрів води. Обробка кілька разів на тиждень.

— 2-3 ст. л трави залийте 1 л води, настоюйте 2 дні. Або 1,5 кг гіркого полину на 8 літрів води, витриманий 2 доби, потім додають ще 5 літрів води. Обробка кілька разів на тиждень. настій деревію — 3-4 ст. л сухої подрібненої трави залийте 1 л води та дайте настоятися 2-3 доби. Можна використовувати;

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— зробіть з часнику кашу, 100 г овочу слід залити 500 мл води й настоювати 5-6 днів. Далі настій розводять: на 1 л води необхідно використовувати всього 5 мл вижимки. Цим засобом оприскують уражені рослини; розчин йоду і соди — в 1 л води додайте 40 г мила, 1 ч. л. йоду і 2 ложки соди, все перемішайте і доведіть об'єм чистою водою до 10 л, капусту обробляйте відразу ж;

— в 1 л води додайте 40 г мила, 1 ч. л. йоду і 2 ложки соди, все перемішайте і доведіть об'єм чистою водою до 10 л, капусту обробляйте відразу ж; настій гіркого перцю — 2 перчини залити водою та настоювати 3 дні, далі до суміші додайте ½ шматка дігтярного мила, 1,5 л молока, 100 г олії, 15 л води, все добре перемішайте.

— 2 перчини залити водою та настоювати 3 дні, далі до суміші додайте ½ шматка дігтярного мила, 1,5 л молока, 100 г олії, 15 л води, все добре перемішайте. розчин, приготовлений із 50 мл яблучного оцту , 10 літрів води та 30 г мильної стружки — один раз на тиждень.

, 10 літрів води та 30 г мильної стружки — один раз на тиждень. настій із 1 склянки деревного попелу на 3 літри окропу, витриманий 3 доби. Процідити перед обробкою.

на 3 літри окропу, витриманий 3 доби. Процідити перед обробкою. посипання капустяної грядки золою або сумішшю золи та тютюнового пилу.

Також можна використовувати клейові стрічки для мух, розвішуючи їх рівномірно на ділянці.

Досвідчені городники також радять змивати личинок білокрилки та липкий наліт від них струменем води.

Важливо зазначити, оскільки це натуральні засоби, які не містять «хімії», можливо, доведеться провести обробку кілька разів або спробувати різні методи. Адже білокрилка підступна тим, що може звикати до того, що має її вбивати.

Біологічні методи боротьби з білокрилкою: