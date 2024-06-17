Як врятувати капусту від головного шкідника білокрилки — народні та біологічні методи

Білокрилка на городі дуже часто стає серйозною проблемою для капустяних культур, а ознаки появи цього шкідника проявляються у вигляді хмаринок крихітних білих комах біля капустяних листів
Білокрилка — це дрібна комаха, що нагадує метелика, яка часто стає серйозною проблемою для капустяних культур — вона швидко розмножується й знищує усю культуру. Ознаки появи цього шкідника на капусті проявляються у вигляді хмаринок крихітних білих комах біля її листів. При дотику до листа, білі метелики підіймаються вгору і незабаром повертаються.
Її личинки живуть на листках рослин, пошкоджуючи їх та знищуючи. Дорослі особини білокрилки харчуються соком з нижнього листя, що призводить до пожовтіння та появи чорних плям на листах капусти. Уражені рослини відстають у розвитку та стають непридатними для вживання.
Ця комаха любить вологу та температуру від +24 до +26°C, тому у великих листках капусти, де може збиратися волога, вона почувається дуже комфортно.
Для боротьби з білокрилкою потрібно дотримуватись профілактичних заходів. Необхідно садити рослини в оптимальні терміни, забезпечувати достатню відстань між ними для кращого провітрювання, регулярно підгодовувати та прополювати бур’яни.
Для городників важливо вміти вчасно виявити та боротися з цим шкідником, щоб зберегти врожай. Якщо над капустою ви помічаєте хмарки білих комах, то це сигнал негайно рятувати рослину.
Ознаки появи білокрилки:
Білокрилка ще й небезпечна тим, що здатна переносити інші захворювання.
А шкодить вона не тільки капусті. Від цього шкідника також можуть постраждати:
Також можна використовувати клейові стрічки для мух, розвішуючи їх рівномірно на ділянці.
Досвідчені городники також радять змивати личинок білокрилки та липкий наліт від них струменем води.
Важливо зазначити, оскільки це натуральні засоби, які не містять «хімії», можливо, доведеться провести обробку кілька разів або спробувати різні методи. Адже білокрилка підступна тим, що може звикати до того, що має її вбивати.
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