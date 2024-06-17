Протягом наступних кількох тижнів ситуація в енергетиці буде складною. Про це в ефірі Суспільного повідомив голова Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, триватиме така ситуація орієнтовно до кінця липня. Причиною цьому є ремонтні роботи на енергоблоках атомних електростанцій.
Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так — досить суттєвими, — каже Кудрицький.
Також енергетик розповів, що загалом на тривалість відключень та величину дефіциту електроенергії впливають три фактори:
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав усі органи державної влади обмежити споживання електроенергії — відмовитися від використання кондиціонерів у приміщеннях та вуличного освітлення. Минулого тижня представники міської влади озвучили, що чекають відповідного розпорядження від Кременчуцької райвійськадміністрації.
У КРВА ж під час брифінгу повідомили, що кондиціонери у приміщенні вже не вмикають. Також із минулої середи у Глобинській громаді припинили роботу об’єктів вуличного освітлення для стабілізації енергосистеми.
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