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«Наступні кілька тижнів ситуація з енергетикою буде складною», — голова НЕК «Укренерго» Кудрицький

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 131

 

Пов'язано це з ремонтами енергоблоків на атомних електростанціях

Протягом наступних кількох тижнів ситуація в енергетиці буде складною. Про це в ефірі Суспільного повідомив голова Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, триватиме така ситуація орієнтовно до кінця липня. Причиною цьому є ремонтні роботи на енергоблоках атомних електростанцій. 

Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так — досить суттєвими, — каже Кудрицький.

Також енергетик розповів, що загалом на тривалість відключень та величину дефіциту електроенергії впливають три фактори:

  • ремонти атомних електростанцій, які тардиційно проводяться влітку;
  • величина імпорту електроенергії з-за кордону;
  • погода, яка впливає на споживання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав усі органи державної влади обмежити споживання електроенергії — відмовитися від використання кондиціонерів у приміщеннях та вуличного освітлення. Минулого тижня представники міської влади озвучили, що чекають відповідного розпорядження від Кременчуцької райвійськадміністрації

У КРВА ж під час брифінгу повідомили, що кондиціонери у приміщенні вже не вмикають. Також із минулої середи у Глобинській громаді припинили роботу об’єктів вуличного освітлення для стабілізації енергосистеми.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: poltava.to
Теги: енергосистема енергетика відключення електроенергії відключення світла Укренерго
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