Аномальна спека та посуха на Полтавщині погано впливають на сільське господарство

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Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про аномально високий температурний режим на території області. Протягом останніх днів температура повітря перевищувала +30°C, що стало найвищим показником за всі роки спостережень.

Кліматичні умови

Температура: Впродовж 7-8 днів максимальна температура повітря по області перевищувала позначку +30°C.

Впродовж 7-8 днів максимальна температура повітря по області перевищувала позначку +30°C. Опади: За цей період опадів практично не було, за винятком деяких місць, де спостерігалися сліди або слабкі дощі.

За цей період опадів практично не було, за винятком деяких місць, де спостерігалися сліди або слабкі дощі. Засуха: За оперативними даними, з квітня по першу декаду липня на значній частині території області спостерігається слабка та середня засуха. Прогнозується її посилення та поширення.

Вплив на сільське господарство

Запаси вологи: Запаси продуктивної вологи у ґрунті знижуються до критичних значень, що негативно впливає на рослинність.

Запаси продуктивної вологи у ґрунті знижуються до критичних значень, що негативно впливає на рослинність. Врожайність: Умови для формування врожаю пізніх і овочевих культур, а також для росту корене- та бульбоплодів є несприятливими.

Умови для формування врожаю пізніх і овочевих культур, а також для росту корене- та бульбоплодів є несприятливими. Рослини: У денні години рослини втрачають тургор, відмічаються сонячні опіки на помідорах, баштанні культури слабо утворюють зав'язь.

У денні години рослини втрачають тургор, відмічаються сонячні опіки на помідорах, баштанні культури слабо утворюють зав'язь. Ярі зернові: У ранніх ярих зернових культур спостерігається повна стиглість.

У ранніх ярих зернових культур спостерігається повна стиглість. Соняшник: Масове цвітіння.

Масове цвітіння. Кукурудза: Викинула волоть.

Викинула волоть. Гречка: Цвітіння призупиняється через засуху.

Цвітіння призупиняється через засуху. Соя: Утворюються боби.

Полтавський обласний центр з гідрометеорології прогнозує подальше погіршення ситуації через відсутність опадів та високі температури, що може призвести до значних втрат у сільському господарстві. Нагадаємо, що температура повітря в області у вівторок, 2 липня, побила температурний максимум, зафіксований у 1991 році.

Також синоптики попереджали, що в липні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.

Полтавські правоохоронці надали поради водіям, як безпечно та комфортно їздити в автомобілі під час високих температур повітря.