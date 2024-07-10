Аномальна спека та посуха на Полтавщині погано впливають на сільське господарство

Полтавський обласний центр з гідрометеорології прогнозує подальше погіршення ситуації
Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про аномально високий температурний режим на території області. Протягом останніх днів температура повітря перевищувала +30°C, що стало найвищим показником за всі роки спостережень.
Кліматичні умови
- Температура: Впродовж 7-8 днів максимальна температура повітря по області перевищувала позначку +30°C.
- Опади: За цей період опадів практично не було, за винятком деяких місць, де спостерігалися сліди або слабкі дощі.
- Засуха: За оперативними даними, з квітня по першу декаду липня на значній частині території області спостерігається слабка та середня засуха. Прогнозується її посилення та поширення.
Вплив на сільське господарство
- Запаси вологи: Запаси продуктивної вологи у ґрунті знижуються до критичних значень, що негативно впливає на рослинність.
- Врожайність: Умови для формування врожаю пізніх і овочевих культур, а також для росту корене- та бульбоплодів є несприятливими.
- Рослини: У денні години рослини втрачають тургор, відмічаються сонячні опіки на помідорах, баштанні культури слабо утворюють зав'язь.
- Ярі зернові: У ранніх ярих зернових культур спостерігається повна стиглість.
- Соняшник: Масове цвітіння.
- Кукурудза: Викинула волоть.
- Гречка: Цвітіння призупиняється через засуху.
- Соя: Утворюються боби.
Полтавський обласний центр з гідрометеорології прогнозує подальше погіршення ситуації через відсутність опадів та високі температури, що може призвести до значних втрат у сільському господарстві. Нагадаємо, що температура повітря в області у вівторок, 2 липня, побила температурний максимум, зафіксований у 1991 році.
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