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Аномальна спека та посуха на Полтавщині погано впливають на сільське господарство

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 447

Полтавський обласний центр з гідрометеорології прогнозує подальше погіршення ситуації

Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про аномально високий температурний режим на території області. Протягом останніх днів температура повітря перевищувала +30°C, що стало найвищим показником за всі роки спостережень.

Кліматичні умови

  • Температура: Впродовж 7-8 днів максимальна температура повітря по області перевищувала позначку +30°C.
  • Опади: За цей період опадів практично не було, за винятком деяких місць, де спостерігалися сліди або слабкі дощі.
  • Засуха: За оперативними даними, з квітня по першу декаду липня на значній частині території області спостерігається слабка та середня засуха. Прогнозується її посилення та поширення.

Вплив на сільське господарство

  • Запаси вологи: Запаси продуктивної вологи у ґрунті знижуються до критичних значень, що негативно впливає на рослинність.
  • Врожайність: Умови для формування врожаю пізніх і овочевих культур, а також для росту корене- та бульбоплодів є несприятливими.
  • Рослини: У денні години рослини втрачають тургор, відмічаються сонячні опіки на помідорах, баштанні культури слабо утворюють зав'язь.
  • Ярі зернові: У ранніх ярих зернових культур спостерігається повна стиглість.
  • Соняшник: Масове цвітіння.
  • Кукурудза: Викинула волоть.
  • Гречка: Цвітіння призупиняється через засуху.
  • Соя: Утворюються боби.

Полтавський обласний центр з гідрометеорології прогнозує подальше погіршення ситуації через відсутність опадів та високі температури, що може призвести до значних втрат у сільському господарстві. Нагадаємо, що температура повітря в області у вівторок, 2 липня, побила температурний максимум, зафіксований у 1991 році.

Також синоптики попереджали, що в липні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.

Полтавські правоохоронці надали поради водіям, як безпечно та комфортно їздити в автомобілі під час високих температур повітря.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: погода спека
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