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Вчорашня спека побила рекорд 1991 року: завтра легше не стане

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 115

Невелике послаблення спеки очікується на вихідних

2 липня по всій території Полтавської області зафіксували температурні рекорди, повідомляє телеграм-канал Полтавського обласного центру з гідрометеорології. Температура повітря досягала 33,4-35,1°C по області, в місті Полтава — 33,9°C, що на 0,3°C перевищило попередній добовий максимум, зафіксований у 1991 році.

Прогноз на першу половину липня

Спекотна погода з максимальними температурами, що наближатимуться до добових рекордів або навіть перевищуватимуть їх, утримуватиметься протягом першої половини липня. Невелике послаблення спеки очікується лише 6-7 липня.

Прогноз по Полтавщині на 4 липня

  • Мінлива хмарність, без опадів
  • Вітер: південно-східний, 5-10 м/с
  • Температура:
    • Вночі: 17-22°C тепла
    • Вдень: 30-35°C тепла.

Полтавський обласний центр з гідрометеорології закликає мешканців області дотримуватися заходів безпеки під час спеки, зокрема уникати тривалого перебування на сонці та пити достатню кількість води.

Нагадаємо, що синоптик Наталія Діденко попереджала, що в липні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: погода спека
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