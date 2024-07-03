Вчорашня спека побила рекорд 1991 року: завтра легше не стане

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2 липня по всій території Полтавської області зафіксували температурні рекорди, повідомляє телеграм-канал Полтавського обласного центру з гідрометеорології. Температура повітря досягала 33,4-35,1°C по області, в місті Полтава — 33,9°C, що на 0,3°C перевищило попередній добовий максимум, зафіксований у 1991 році.

Прогноз на першу половину липня

Спекотна погода з максимальними температурами, що наближатимуться до добових рекордів або навіть перевищуватимуть їх, утримуватиметься протягом першої половини липня. Невелике послаблення спеки очікується лише 6-7 липня.