У липні приміський поїзд «Кременчук-Знам'янка» не їздитиме до свого кінцевого пункту

Приміський поїзд «Кременчук-Знам’янка-Кременчук» у липні частково змінить свій маршрут. Про це повідомляють на сайті Укрзалізниці.
Із 11 липня і до 1 серпня електричка не їздитиме до Знам'янки. Її кінцевим пунктом буде станція Павлиш.
Наразі відомо, що діятимуть такі зміни у маршруті лише протягом трьох тижнів, у зазначені дати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що із 1 червня приміські поїзди «Кременчук-Кобеляки-Полтава» курсуватимуть за новим графіком.
Нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук.
Також у квітні у зв'язку із ремонтними роботами змінювався час відправлення та прибуття приміських потягів по станції «Кременчук».
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