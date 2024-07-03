Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Подорожі

У липні приміський поїзд «Кременчук-Знам'янка» не їздитиме до свого кінцевого пункту

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 276

 

Такі зміни у маршруті діятимуть лише протягом трьох тижнів

Приміський поїзд «Кременчук-Знам’янка-Кременчук» у липні частково змінить свій маршрут. Про це повідомляють на сайті Укрзалізниці.

Із 11 липня і до 1 серпня електричка не їздитиме до Знам'янки. Її кінцевим пунктом буде станція Павлиш.

Наразі відомо, що діятимуть такі зміни у маршруті лише протягом трьох тижнів, у зазначені дати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що із 1 червня приміські поїзди «Кременчук-Кобеляки-Полтава» курсуватимуть за новим графіком.

Нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук

Також у квітні у зв'язку із ремонтними роботами змінювався час відправлення та прибуття приміських потягів по станції «Кременчук».


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: приміський поїзд Кременчук Знам'янка зміни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх