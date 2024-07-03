На Полтавщині працівники «Укрзалізниці» крали дизпаливо: збували пальне далі на Кременчуччині (доповнено)

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Двоє підозрюваних уже перебувають під вартою, щодо двох запобіжний захід ще обирають

На Полтавщині викрили чотирьох працівників «Укрзалізниці» за розкрадання дизельного палива. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, чоловіки працюють на одному з локомотивних депо регіональної філії «Південна залізниця». Вони налагодили собі робочу схему з розкрадання пального.

Двоє підозрюваних у свій неробочий час приїздили на залізничний вокзал або заздалегідь обговорену станцію та у дорожніх сумках передавали своїм спільникам пусті каністри. Інші ж двоє чоловіків, які на той момент перебували на зміні, зливали пальне із баків локомотивів до каністр.

Далі чоловіки реалізовували пальне громадянам за цінами, нижчими за ринкові.

Як повідомляють у прокуратурі, протягом квітня-травня чоловіки таким чином викрали понад 4 тисячі літрів дизпалива.

Підозрюваним інкримінують привласнення чужого майна, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 Крмінального кодексу України).

Наразі двоє чоловіків перебувають під вартою з можливістю внесення застави. Щодо інших двох правоохоронці ще питання вирішують.

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За даними пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, після того, як пальне із локомотивів зливали в каністри, його переливали у бочку об'ємом близько 200 л, а далі за допомогою спеціальної помпи перекачували у спеціальну ємність, вмонтовану у вантажний автомобіль. Після цього крадене дизпаливо чоловіки на власних автомобілях перевозили у Кременчуцький район, де продавали скупнику.

Далі правоохоронці встановили, що крадене пальне у подальшому реалізовували через нелегальні заправки та на СТО, що належить батькові одного із фігурантів.

Поліція встановила десять фактів крадіжок пального на суму понад пів мільйона гривень.

Затримали чоловіків під час зливання дизпалива із тепловоза на залізничній станції у Кременчуці.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у місцях проживання фігурантів, зберігання пального, а також у їхніх особистих автомобілях. Поліцейські виявили та вилучили 6500 л пального, понад сімдесят порожніх каністр, засоби зливу палива, відповідні документи, легковий та вантажний автомобілі, на яких крадене пальне перевозили, гроші та «чорнові» записи.

Нагадаємо, раніше п’ятьох працівників локомотивного депо регіональної філії «Південна залізниця» на Полтавщині правоохоронці уже викрили за аналогічний злочин.